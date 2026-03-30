الإمارات تخصص مليار درهم لدعم القطاع الاقتصادي في دبي

تصاعد الدخان من منطقة صناعة النفط في الفجيرة في 14 آذار/ مارس

اعتمدت الإمارات، اليوم الإثنين، تسهيلات بمليار درهم لدعم اقتصاد دبي، وفق ما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه "اعتمدنا تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، ففي هذه الظروف الاستثنائية، حكومة دبي تساند الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال حتى تتجاوز تلك الظروف وتتخطاها".

وأوضح البيان أن التسهيلات التي تشمل عدة قطاعات حيوية، ستمتد بين ثلاثة وستة أشهر.

وجاء الإعلان لدى ترؤس الشيخ حمدان اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي تم خلاله اعتماد مبادرات واستراتيجيات في عدة قطاعات شملت "تمكين الأفراد والمجتمع وتطوير مقومات تعزيز التجارة والاستثمار وقياس الأداء الاقتصادي".

وحضر الاجتماع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وأضاف ولي عهد دبي أن "لدينا قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخطط استراتيجية راسخة تمكّننا من الاستجابة لمختلف الظروف".

ويشكل الأجانب نحو 90% من سكان الإمارات، وهم قوة عاملة أساسية في مساعي تنويع الاقتصاد بعيدا من النفط نحو السياحة والخدمات.

ولطالما اعتبرت دول الخليج العربية ملاذا آمنا في منطقة مضطربة، وحرصت الإمارات على الترويج لنفسها كوجهة آمنة لاستقطاب السياح والمواهب ورؤوس الأموال.

ولكن منذ أكثر من شهر، تعيش دول الخليج على وقع ضربات إيرانية مستمرة، أسفرت في الإمارات عن مقتل عشرة أشخاص هم ثمانية مدنيين وعسكريان قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

وأطلقت إيران أكثر من 2300 صاروخ وطائرة مسيرة على الإمارات، لتكون الدولة الأكثر استهدافا منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط.

واستهدفت طهران المصالح الأميركية، إلا أنها أصابت أيضا بنى تحتية مدنية بما فيها مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية في أنحاء الخليج.