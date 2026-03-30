الحرب على إيران: تشاؤم اقتصادي يتصاعد في بريطانيا مع تفاقم أعباء المعيشة

يشهد المزاج العام في بريطانيا تراجعًا حادًا نحو التشاؤم، في ظل عجز متزايد لدى ملايين الأسر عن تغطية نفقاتها الأساسية، بحسب نتائج استطلاع حديث، نشرتها صحيفة الغارديان البريطانيّة.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة "ويتش؟" أن نحو نصف الأسر، أي ما يقارب 14 مليون أسرة، اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مالية استثنائية، مثل السحب من المدخرات أو بيع ممتلكات أو اللجوء إلى الاقتراض، لتأمين احتياجاتها اليومية.

ويأتي هذا التدهور في ظل تداعيات الحرب على إيران، التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة والمواد الخام، ما ينذر بموجة جديدة من غلاء المعيشة.

وسجّل مؤشر الثقة في الاقتصاد البريطاني تراجعًا حادًا بمقدار 13 نقطة، ليصل إلى -56 حتى 13 آذار/مارس، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022. ويعكس هذا المؤشر حالة تشاؤم واسعة، إذ يتوقع 67% من البريطانيين تدهور الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل، مقابل 12% فقط يرجحون تحسنه.

ورغم أن مستويات الثقة لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها خلال جائحة كورونا أو أزمة غلاء المعيشة عام 2022، فإن الانخفاض الحالي يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسر.

كما تحولت المدخرات من وسيلة أمان إلى مصدر أساسي لتغطية النفقات، إذ أفادت 26% من الأسر بأنها تعتمد عليها بشكل منتظم لسد الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.

في السياق ذاته، تراجعت الثقة في الوضع المالي للأسر إلى -15 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل الماضي.

وتشير التوقعات إلى استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بعدما كان متوقعًا أن تنخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. غير أن التقديرات الحالية ترجح ارتفاعها إلى 3.5% خلال عام 2026، مع بقائها أعلى من المستوى المستهدف، ما يزيد الضغوط على المستهلكين.

من جانبها، حذّرت مسؤولة سياسات حماية المستهلك في "ويتش؟" من أن الضغوط المالية باتت غير قابلة للاستدامة لدى كثير من الأسر، داعية المتضررين إلى طلب المشورة المالية والتواصل مع الجهات المزودة للخدمات. كما دعت الشركات إلى اتخاذ خطوات أكبر لدعم عملائها في هذه الظروف.