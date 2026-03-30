برمجيات خبيثة داخل "البلوكتشين" تهدد الأمن الرقمي عالميًا

يؤكد مختصون أنّ هذه الظاهرة تمثل تحديًا متزايدًا للأمن الرقمي، في ظل استغلال خصائص "البلوكتشين" التي صُممت أساسًا لضمان الشفافية والأمان، لكنها قد تُستخدم في المقابل كأداة لإخفاء الأنشطة الضارة...

حذّر خبراء في الأمن السيبراني من استخدام برمجيات خبيثة "نائمة" داخل تقنية "البلوكتشين"، ما يتيح للقراصنة تنفيذ عمليات اختراق واسعة يصعب اكتشافها أو إيقافها.

وتعتمد هذه الهجمات على إدماج أكواد ضارة ضمن بيانات مخزنة في سلاسل الكتل، التي تتميز بطبيعتها غير القابلة للتعديل أو الحذف، ما يجعل إزالة هذه البرمجيات شبه مستحيلة بعد تسجيلها.

ونشر موقع "العربي الجديد" تقريرًا يحذّر من استخدام هذه البرمجيّات. وبحسب باحثين، استُخدمت هذه الطريقة لاستخراج بيانات حساسة، تشمل عناوين بريد إلكتروني وبيانات اعتماد لمؤسسات متعددة حول العالم، من بينها شركات تكنولوجيا وخدمات، إضافة إلى جهات مرتبطة بقطاعات دفاعية.

وأشارت التحقيقات إلى احتمال تورط جهات مدعومة من كوريا الشمالية، استنادًا إلى تقاطعات تقنية بين البنية التحتية المستخدمة في هذه الهجمات وعمليات سابقة نُسبت إلى قراصنة تابعين لها.

كما رُبطت بعض محافظ العملات الرقمية المرتبطة بالاختراقات بجهات حكومية كورية شمالية، ما يعزز فرضية استخدام هذه الهجمات لأغراض تمويلية، بما في ذلك غسل الأموال.

ويُرجّح خبراء أن تُستخدم البيانات المسروقة في إنشاء هويات رقمية مزيفة، تتيح لمشغلين العمل ضمن شركات أو منصات دولية دون كشف هوياتهم الحقيقية.

وتكمن خطورة هذه الهجمات في انخفاض كلفة تنفيذها، مقابل صعوبة تعقبها، إذ تندمج البرمجيات الخبيثة داخل شبكة البلوكتشين بشكل دائم، وتزداد صعوبة اكتشافها مع توسع الشبكة وتزايد حجم البيانات.

ويؤكد مختصون أنّ هذه الظاهرة تمثل تحديًا متزايدًا للأمن الرقمي، في ظل استغلال خصائص "البلوكتشين" التي صُممت أساسًا لضمان الشفافية والأمان، لكنها قد تُستخدم في المقابل كأداة لإخفاء الأنشطة الضارة.