ارتفاع طفيف للذهب الذي يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما

خسر الذهب 14% من قيمته هذا الشهر متجًها نحو أكبر انخفاض له منذ عام 2008، على الرغم من ارتفاعه 5% في هذا الربع، ويعود ذلك إلى استمرار الحرب في إيران، وارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ذلك في أسعار الفائدة.

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر ​من 17 عامًا، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ‌تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4544.19 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية ​للذهب، تسليم نيسان/ أبريل، 0.3% إلى 4573.20 دولارًا.

وخسر ⁠الذهب نحو 14% منذ بداية الشهر الحالي، متجهًا نحو ​أكبر انخفاض له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ​ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو 5% حتى الآن هذا الربع.

واستبعد المتعاملون على نحو شبه كامل أي احتمال لخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة هذا العام، ​إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع.

وواصلت ⁠أسعار النفط القياسية مكاسبها لتسجل أكبر ارتفاع شهري لها على الإطلاق مع تفاقم الحرب في المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 70.81 دولارًا للأونصة، وصعد سعر البلاتين 0.1% إلى ​1901.95 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 1421.45 دولارًا.