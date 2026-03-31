الحرب على إيران تهدد إمدادات الغذاء عالميًا عبر أزمة الأسمدة

تتفاقم المخاطر على إمدادات الغذاء العالمية مع استمرار الحرب على إيران، في ظل اضطرابات حادة في سوق الأسمدة وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، ما يضغط على الإنتاج الزراعي في عدة دول.

وأدت التطورات في منطقة الشرق الأوسط إلى تعطّل شحنات الأسمدة، خصوصًا عبر مضيق هرمز الذي تمرّ عبره نسبة كبيرة من الإمدادات العالمية، ما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار عالميًا.

كما تضررت عمليات الإنتاج في عدد من الدول، بينها الهند والجزائر وسلوفاكيا، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو مكوّن أساسي في صناعة الأسمدة، في حين فرضت الصين قيودًا على صادراتها من هذه المواد.

وبحسب تقديرات خبراء، فإن هذه الاضطرابات أدت إلى قفزة كبيرة في أسعار الأسمدة، ما يهدد بحدوث نقص في بعض الدول الزراعية الكبرى، ويزيد من الضغوط على المزارعين الذين قد يضطرون إلى تمرير التكاليف إلى المستهلكين.

وحذّرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر تهدد الأمن الغذائي في عدد من الدول، لا سيما في آسيا ودول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية.

كما طالت تداعيات الأزمة سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك قطاعات الأدوية والرقائق الإلكترونية، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخر حركة البضائع.

وأشار محللون إلى أن أسعار بعض أنواع الأسمدة شهدت ارتفاعًا حادًا، إذ زاد سعر اليوريا بنحو 50% خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، بينما ارتفع سعر الأمونيا بنحو 20%.

ويخشى خبراء من أن تؤدي هذه التطورات إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، خاصة إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلًا من ضغوط ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.