النفط ينخفض 1% بعد تقرير عن استعداد ترامب لإنهاء حرب إيران

تراجعت أسعار النفط في آسيا، الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأميركي حول استعداده لإنهاء النزاع مع إيران، بينما لا تزال الأسواق تتأثر بحالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز واستمرار التوترات في المنطقة.

انخفضت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية، الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسات السابقة. جاء التراجع عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء النزاع مع إيران، دون الحاجة إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ما خفض التوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار/مايو 1.22 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 111.56 ‌دولار للبرميل عند الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وينتهي عقد أيار اليوم الثلاثاء، بينما بلغ سعر عقد حزيران/يونيو الأكثر تداولا 105.76 دولار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو أيار 98 سنتا، أو 0.95 بالمئة، إلى ​101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من آذار/مارس في بداية التداولات.

وقال محللون ​إن انخفاض الأسعار هو رد فعل مؤقت على فكرة إنهاء الحرب، لكن أي تغيير ملموس في ⁠الأسعار لن يتحقق إلا بعد استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز بشكل كامل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن ​مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز ​مغلقا إلى حد بعيد وتأجيل معاودة فتحه إلى وقت لاحق.

وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستعمد إلى "تدمير" محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تعاود طهران فتح المضيق. وجاء ذلك في أعقاب رفض طهران مقترحات السلام الأميركية باعتبارها "غير واقعية" وضرباتها الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.

ومع ذلك، قال ​البيت الأبيض إن المحادثات مع إيران مستمرة وتسير على ما يرام، مضيفا أن ما تقوله طهران علنا يختلف عما ​تقوله للمسؤولين الأمريكيين سرا.

وأدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خمس إمدادات النفط العالمية وعدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي ‌المسال، ⁠إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 59 بالمئة حتى الآن في آذار، وهو أعلى زيادة شهرية على الإطلاق، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 58 بالمئة هذا الشهر، وهو أعلى معدل منذ مايو أيار 2020.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي "بينما لا تزال الإشارات الدبلوماسية متضاربة، تشير الأمور على أرض الواقع إلى استمرار حالة عدم اليقين".

وأضافت "حتى في ​حال خفض التصعيد، فإن إعادة ​بناء البنية التحتية المتضررة ⁠ستستغرق وقتا، مما سيبقي الإمدادات شحيحة".

وفي تأكيد على التهديد الذي تتعرض له إمدادات الطاقة البحرية جراء الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية ​نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية اليوم أن ناقلة النفط الخام (السالمي) التابعة للمؤسسة، والتي تبلغ سعتها مليوني ​برميل، تعرضت لهجوم ⁠إيراني مزعوم في ميناء دبي. وحذر المسؤولون أيضا من احتمال حدوث تسربات نفطية في المنطقة.

واستهدفت جماعة الحوثي اليمنية إسرائيل بصواريخ، مما أثار مخاوف جديدة من احتمال حدوث اضطرابات في مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وهو ⁠طريق رئيسي ​للسفن التي تتنقل بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

وحولت السعودية مسار صادرات ​نفطها الخام عبر هذا الطريق، حيث تشير بيانات كبلر إلى أن الكميات الموجهة من الخليج إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بلغت 4.658 مليون برميل يوميا ​الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع حاد عن متوسط 770 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.