بنوك عالمية تلوذ بالسوق الصينية مع تفاقم الخسائر في سوق الأسهم العالمية

أظهرت الأسواق الصينية تماسكًا أفضل من غيرها في ظل الحرب الجارية على إيران، ما جعلها عنوانًا لاستثمارات عدد من البنوك العالمية.

برزت الأسهم الصينية على نحو سريع بوصفها ملاذًا آمنًا نسبيًا، في ظل الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع في إيران والمنطقة التي تضعف الرغبة العالمية في المخاطرة، فيما ‌تتزايد نظرة البنوك الاستثمارية المتفائلة نحو سوق صمدت أفضل من نظيراتها الإقليمية في مارس آذار.

وتفاقم الاضطراب في الأسواق هذا الشهر، بعد أن أدت الحرب في إيران إلى ​إغلاق مضيق هرمز فعليًا، ما أدى إلى ارتفاع ​أسعار النفط الخام، وأثّر سلبًا على أسواق الأسهم ⁠في جميع أنحاء العالم، إذ يمرّ من المضيق نحو خُمس تدفقات ​النفط والغاز العالمية.

وقد أدرج بنك "جيه بي مورغان" الصين أفضل سوق ​بالنسبة إليه في المنطقة هذا الشهر، مشيرًا إلى انخفاض اعتماد بكين على طاقة الخليج وقدرتها الكبيرة على تقديم الدعم المالي.

وحافظ بنك "إتش إس بي سي" على ​تقييمه "زيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية" للصين، قائلًا إنّ السوق ​توفر خصائص دفاعية مدعومة بقاعدة مستثمرين محلية إلى حد بعيد وعملة ‌مستقرة.

خسر ⁠المؤشر "شنغهاي" (المجمع القياسي في الصين) 6% حتى الآن في شهر آذار/ مارس ، مقارنة بانخفاض 18% في الأسهم الكورية الجنوبية، وبنحو 13% في المؤشر "نيكي" الياباني.

وقال محللو بنك "بي إن بي"، إنّ ​الأداء النسبي ​الأفضل للصين ⁠عن بقية دول آسيا سيصبح على الأرجح أكثر وضوحًا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة ​وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

رسم بياني يظهر خسائر الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط (Getty Images)

وأفاد ​محللون ⁠في بنك "غولدمان ساكس"، بأنّ الاقتصاد الصيني في وضع أفضل فيما يبدو من عدد من الاقتصادات العالمية الأخرى لمواجهة صدمة ⁠إمدادات ​النفط، مشيرين إلى تنويع مصادر الطاقة ​على مدى سنوات، وارتفاع الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط، والقدرة على الحصول على ​الإمدادات من خارج منطقة الخليج.