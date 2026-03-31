غالون البنزين الأميركي يبلغ أعلى سعر له منذ 2022

ارتفع سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لأكثر من 4 دولارات عند أعلى مستوى منذ 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل ارتفاع الأسعار وتذبذب إمدادات الطاقة مع استمرار الحرب على إيران.

وأعلنت الرابطة الأميركية للسيارات في بيانات إحصائية، أنّ متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) من البنزين ارتفع من 2.98 دولارًا قبل بداية الحرب على إيران إلى 4.018 دولارات اليوم الثلاثاء، بارتفاع بنحو 35%، وهو الأول منذ عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشار إلى أنّ السعر هو متوسط وطني، ما يعني أنّ السائقين في بعض الولايات يدفعون أكثر من 4 دولارات للغالون.

وتشهد الأسواق العالمية تقلّبات كبيرة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلًا عن مخاوف عالمية من تعرض منشآت الطاقة في إيران لقصف أميركي إسرائيلي خلال الحرب الجارية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، ما قد يُحدث أضرارًا اقتصادية وبيئية كبيرة على دول المنطقة.

ومنذ شنّ الولايات المتحدة الحرب على إيران بالاشتراك مع إسرائيل، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار.

وتقول طهران إنّ هذه الهجمات تستهدف قواعد ومصالح أميركية في المنطقة، ردًا على العدوان الإسرائيلي الأميركي الذي أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى في إيران.

وأظهرت بيانات ‌صادرة عن خدمة تتبّع ​أسعار ​الوقود، (غاز بَدِي)، أنّ ⁠متوسط ​سعر التجزئة ​للبنزين على مستوى الولايات المتحدة ​تجاوز، ​أمس الاثنين، حاجز ‌4 ⁠دولارات للغالون للمرة الأولى ​منذ ​أكثر ⁠من 3 سنوات، ​في ​ظل ⁠استمرار الحرب الأميركية ⁠الإسرائيلية ​مع ​إيران.