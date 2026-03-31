هيئة الأوراق المالية الأميركية تتجه لتخفيف القيود على العملات الرقمية

بموجب التوجيهات الجديدة، قد لا تُصنّف العديد من العملات الرقمية كأوراق مالية، ما يعفيها من بعض متطلبات الإفصاح، ويفتح المجال أمام إطلاق منتجات وخدمات جديدة في السوق...

تتجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى تبنّي سياسات أكثر مرونة تجاه قطاع العملات الرقمية، في تحول لافت في نهجها التنظيمي خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأصدرت الهيئة مؤخرًا توجيهات جديدة تمنح شركات العملات الرقمية مساحة أوسع للعمل، من خلال استثناء عدد من الأصول والخدمات الرقمية من بعض القواعد التنظيمية الصارمة، وهو ما طالبت به الصناعة منذ سنوات.

ويأتي هذا التحول بعد تراجع الهيئة عن ملاحقات قانونية كانت قد رفعتها سابقًا ضد شركات بارزة في القطاع، في وقت أبدت فيه جهات تنظيمية أخرى، مثل لجنة تداول السلع الآجلة، دعمًا متزايدًا لهذا المجال.

وشهدت الفترة الأخيرة حضورًا متكررًا لمسؤولين كبار في الهيئات التنظيمية في فعاليات خاصة بصناعة العملات الرقمية، حيث أكدوا التزامهم بدعم نمو القطاع ووضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا.

وأثار هذا التقارب بين الجهات التنظيمية وشركات العملات الرقمية انتقادات من منظمات معنية بحماية المستهلك، التي اعتبرت أن الأولوية باتت تُمنح لمصالح الصناعة على حساب الضوابط الرقابية.

ويرتبط هذا التحول بتغير موقف ترامب، الذي انتقل من التشكيك في العملات الرقمية إلى دعمها، مدفوعًا بتنامي نفوذ هذا القطاع سياسيًا واقتصاديًا.

وبموجب التوجيهات الجديدة، قد لا تُصنّف العديد من العملات الرقمية كأوراق مالية، ما يعفيها من بعض متطلبات الإفصاح، ويفتح المجال أمام إطلاق منتجات وخدمات جديدة في السوق.

ومع أن هذه التوجيهات لا تحمل صفة قانونية ملزمة، فإنها تمهّد لتشريعات محتملة في الكونغرس، في وقت يسعى فيه القطاع إلى ترسيخ موقعه ضمن النظام المالي الأميركي.