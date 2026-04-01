احتياطيات النفط الإستراتيجية تتراجع والمخزونات التجارية ترتفع في الولايات المتحدة

للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران، تمّ اللجوء إلى احتياطيات نفطية إستراتيجية في الولايات المتحدة، في حين ارتفعت المخزونات التجارية، على ما أفادت الوكالة الأميركية للمعلومات بشأن الطاقة (EIA).

وفي الأسابيع الأخيرة، باتت المخزونات الإستراتيجية تحظى بمتابعة واسعة بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب التي تسبّبت في ارتفاع أسعار النفط.

وبحسب الوكالة الأميركية للمعلومات بشأن الطاقة، خسر احتياطي النفط الإستراتيجي المعروف اختصارا بـ"إس بي آر" (SPR)، نحو 300 ألف برميل، خلال فترة الأيام السبعة المنتهية في 27 آذار/ مارس.

وكانت الحكومة الأميركية قد تعهّدت بضخ تدريجي لـ172 مليون برميل من أصل 415 مليونا.

أما المخزونات التجارية، فهي ارتفعت من جهتها بمعدّل 5,5 ملايين برميل. وكانت السوق تتوقّع ارتفاعا أدنى بواقع مليوني برميل، بحسب تقديرات "بلومبرغ".

وبعد هذا الارتفاع، باتت المخزونات التجارية تساوي 461,6 مليون برميل، وهو مستوى لم يسجّل منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

ولم يؤثّر تقرير الوكالة على أسعار النفط في البورصات.