ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات 30% على وقع الحرب

ارتفعت أسعار الوقود بالإمارات بأكثر من 30% للبنزين و72% للديزل، بفعل الحرب وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي، ما أدى لزيادة الأسعار عالميا، مع ارتفاعها أيضا في الكويت وقطر.

ارتفعت أسعار البنزين في الإمارات، بأكثر من 30%، الأربعاء، بينما قفزت أسعار الديزل بنسبة 72%، وذلك بعد مرور شهر على اندلاع الحرب على إيران.

ووفق الأسعار الشهرية التي حددتها لجنة تسعير الوقود في الإمارات، ارتفع سعر البنزين بنسب تتراوح بين 31 و33% لشهر نيسان/ أبريل، إذ بلغ سعر أعلى أنواع البنزين 3,39 درهم إماراتي (0,92 دولار).

أما الديزل، المستخدم عادة في الشاحنات والحافلات، فقد ارتفع سعره إلى 4,69 درهم إماراتي (1,28 دولار) للتر الواحد.

وتشن إيران هجمات بوتيرة شبه يومية على جارتها الغنية بالنفط في الجانب الآخر من مضيق هرمز بطائرات مسيرة وصواريخ منذ 28 شباط/ فبراير.

والمضيق الذي يعبره عادة نحو 20% من إنتاج النفط العالمي من الخليج، مغلق بشكل شبه كامل على وقع تهديدات إيرانية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وارتفعت أسعار البنزين في أنحاء العالم وفي دول خليجية أخرى.

ففي الكويت، المنتجة للنفط والعضو منظمة أوبك، ارتفع سعر البنزين عالي الجودة بنسبة 12,5% لشهر نيسان/ أبريل، بينما ارتفع سعر البنزين العادي في قطر بنسبة 7,9%.