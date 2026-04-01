الذهب يرتفع والدولار يتراجع وسط ترقّب نهاية قريبة للحرب على إيران

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوعين، مدعومة بتراجع الدولار بعد أن ​قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران قد ‌تنتهي في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4685.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن ​سجل أعلى مستوى له منذ 20 آذار/ مارس عند 4723.21 دولارًا ​في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب، ⁠تسليم نيسان/ أبريل، 0.8% إلى 4713.40 دولارًا.

وقال ​إدوارد مير، المحلل في شركة "ماريكس"، "أعادت الأحاديث عن احتمال أن تنهي الولايات المتحدة الحرب في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، حتى لو لم تتسنّ معاودة فتح مضيق (هرمز)، الحيوية ​إلى أسواق الأسهم الأميركية، ودفعت الذهب إلى الارتفاع معها".

وقال ترامب، إن طهران ​ليست مضطرة لإبرام اتفاق كشرط مسبق لتهدئة الصراع.

ومن المقرر أن يقدّم ترامب آخر المستجدات بشأن إيران في ‌خطاب ⁠يلقيه أمام الشعب الأميركي، الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش غدًا الخميس.

وفي أعقاب التصريحات، قفزت أسواق الأسهم والسندات العالمية على خلفية التكهنات باحتمال تراجع حدة الصراع في المنطقة.

وهوى الذهب بأكثر من 11% في آذار/ مارس، في أكبر انخفاض شهريّ ​له منذ تشرين ​الأول/ أكتوبر 2008، ⁠بسبب تزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وظهور الدولار كملاذ آمن منذ بدء الحرب مع إيران في 28 شباط/ فبراير.

​واستبعد المتعاملون أي احتمال تقريبًا لخفض سعر الفائدة ​الأميركية هذا ⁠العام، بعد أن كان من المتوقع قبل الحرب إجراء خفضَين هذا العام.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة، لأنه أصل لا يدرّ عائدًا.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة ​الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية ​0.8% إلى 74.53 دولارًا للأونصة، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.7% إلى 1963.22 دولارًا، ​وصعد سعر البلاديوم 0.6% إلى 1484.84 دولارًا.

الدولار يحافظ على استقراره بعد حديث ترامب عن قرب انتهاء حرب إيران

استقر الدولار إلى حد بعيد، اليوم الأربعاء، مع تلاشي المكاسب التي حققها بفضل الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وذلك بعدما أعلن ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي في غضون أسابيع، على الرغم ​من أن الإشارات المتضاربة بشأن الصراع أبقت المستثمرين في حالة توتر.

وتعافى الينّ من أدنى مستوى له هذا ‌العام عند 160.46 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار ​0.03% إلى 99.70، مع ارتفاع اليورو 0.21% إلى 1.1576 دولارًا.

وارتفع الينّ الياباني 0.11% مقابل الدولار إلى 158.55 ​ينّ للدولار.

واستقر الينّ بعد أن أظهر استطلاع "تانكان" الفصلي الذي أجراه بنك اليابان تحسنًا في ⁠معنويات الشركات بين كبار المصنّعين اليابانيين، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار/ مارس، في إشارة إلى أن تزايد عدم اليقين ​الاقتصادي الناجم عن الصراع في الخليج والمنطقة لم يؤثر بعد على المعنويات.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.21% إلى 1.3247 دولارًا.

واستفاد الدولار من ​الطلب عليه كملاذ آمن منذ بدء الصراع في أواخر شباط/ فبراير، كما أن الولايات المتحدة، بصفتها مصدرًا صافيًا للطاقة، بقيت في وضع أفضل نسبيًّا للتعامل مع اضطرابات إمدادات النفط مقارنة بالدول الأخرى.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.35% مقابل الدولار إلى 0.6924 دولارًا. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.19% مقابل الدولار الأميركي إلى 0.5756 دولارًا.

وبالنسبة ​للعملات المشفّرة، انخفض سعر بتكوين 0.03% إلى 68177.08 دولارًا، وتراجع سعر إيثيريوم 0.08% إلى 2103.76 دولارًا.