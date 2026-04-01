الذهب يواصل مكاسبه بفضل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة إلى نحو 4784 دولارا للأوقية بدعم تراجع الدولار وآمال تهدئة حرب إيران، مع توقعات بمزيد من الصعود، بينما تبقى المكاسب رهنا بمسار الصراع وتأثيره على الفائدة والتضخم والطلب على الملاذات الآمنة.

واصلت أسعار الذهب الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، الأربعاء، مع تراجع الدولار وصعود أصول أخرى تنطوي على مخاطر مع تجدد الآمال ​الحذرة في تهدئة الحرب على إيران.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 4784.22 ‌دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1730 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 19 آذار/ مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل 2.9 بالمئة إلى 4813.10 دولار.

وهبط الدولار لليوم الثاني على التوالي، مما ​جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابيركورن محلل ​السوق في "آر.جيه.أو فيوتشرز"، إن "أسعار الذهب قد تعود لتتخطى مستوى خمسة آلاف ⁠دولار للأونصة إذا كنا على مسار يفضي إلى خفض التصعيد، لأن ذلك قد يدفع ​توقعات خفض أسعار الفائدة للعودة للظهور".

وأضاف أن "التركيز على إيران والمضيق... كيف سيتكشف الصراع، وما قد يكون ​عليه شكل المسار في ما بعد".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الرئيس الإيراني طلب وقف إطلاق النار، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وصف هذا القول بأنه كاذب، ولا ​أساس له من الصحة.

وقال ‌توني سيكامور ⁠محلل السوق في "آي.جي": "قد يكون إنهاء الصراع سلاحا ذا حدين (بالنسبة للذهب). فمن ناحية، سيؤدي اتفاق سلام دائم إلى تراجع الطلب الجيوسياسي على أصول الملاذ الآمن الذي دعم الأسعار في الفترة التي سبقت الصراع".

وأضاف أن من الناحية الأخرى، قد يحيي انخفاض أسعار النفط والتضخم ​توقعات خفض الفائدة هذا ​العام، وهو ما قد ⁠يقدم دفعة للأسعار.

وهوى الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11 بالمئة في آذار/ مارس، إذ أذكت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من ​التضخم، وقلصت توقعات الأسواق بشأن التيسير النقدي.

ويُعدّ الذهب عادة أداة تحوط ​من التضخم ⁠والمخاطر الجيوسياسية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعله أقل جاذبية للمستثمرين لأنه أصل لا يدرّ عائدا.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن "إيه.دي.بي"، أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي زادت بنحو مطرد ⁠في آذار/ ​مارس. وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة في فبراير ​شباط، لكن ارتفاع أسعار البنزين قد يحد من الإنفاق في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة ​إلى 76.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1979.30 دولار، وتقدم البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1495.95 دولار.