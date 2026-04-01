صعود مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير وتوقعات بتأثير حرب إيران على الإنفاق

سجّلت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير أكبر ارتفاع منذ سبعة أشهر (+0.6%) بقيادة قطاع السيارات، رغم تحذيرات من أن ارتفاع أسعار البنزين الناتج عن الحرب على إيران قد يحد من الإنفاق، مع توقع تعافٍ جزئي في النصف الثاني من العام.

سجّلت مبيعات التجزئة الأميركية في شباط/ فبراير، أكبر ارتفاع خلال سبعة أشهر، مدفوعة بانتعاش مبيعات السيارات وارتفاع درجات الحرارة، ​لكن زيادة أسعار البنزين بسبب الحرب على إيران، قد ‌تحد من الإنفاق في الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير المتأخر الذي أصدرته وزارة التجارة، الأربعاء، إلى أن الاقتصاد كان في وضع قوي قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتسببت الحرب التي اندلعت في نهاية شباط/ فبراير، في ارتفاع ​أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 بالمئة، وتجاوز متوسط سعر ⁠البنزين بالتجزئة على الصعيد الوطني، هذا الأسبوع، أربعة دولارات للغالون للمرة ​الأولى، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحذّر خبراء اقتصاد من أن استمرار الحرب ​وارتفاع أسعار البنزين، قد يقوضان بعض الزخم المتوقع للإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد بصورة عامة، نتيجة التخفيضات الضريبية. وتوقعوا أن يؤثر الصراع سلبا على النمو في الربع الثاني من ​العام.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين لدى "سانتاندر يو.إس كابيتال ​ماركتس"، ستيفن ستانلي: "أتوقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي في النصف الأول من العام، أضعف مما كان ليصبح ‌عليه ⁠في حالة عدم ارتفاع أسعار البنزين، لكنني أتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة بنحو كبير في غضون بضعة أشهر، مما يسمح للإنفاق الحقيقي بالانتعاش في النصف الثاني من العام".

وتشير بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إلى ​زيادة مبيعات التجزئة ​0.6 بالمئة، وهي ⁠أكبر زيادة منذ تموز/ يوليو الماضي، بعد انخفاض 0.1 بالمئة معدل بالزيادة في كانون الثاني/ يناير.

وتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تتكون في ​الغالب ⁠من البضائع ولا يجري تعديلها لمراعاة التضخم، 0.5 بالمئة بعد انخفاض بلغ 0.2 بالمئة في تقارير سابقة في كانون الثاني/ يناير.

وقاد الارتفاع واسع النطاق في ⁠المبيعات ​انتعاش بلغ 1.2 بالمئة في إيرادات متاجر ​بيع السيارات، وسط العروض الترويجية والخصومات، والذي أعقب انخفاضا 0.7 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.