موجز أحدث تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي

تستمر الحرب الجارية في الخليج بالتأثير في الاقتصاد العالمي، جرّاء إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، واستهداف منشآت نفط وغاز في مختلف أنحاء الخليج. فما هي أحدث تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي؟

أدت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوقع انتهاء الحرب خلال أسبوعين أو 3 إلى انتعاش سوق الأسهم، وهبوط في أسعار النفط، وفي ألمانيا تسود التوقعات بتراجع النمو الاقتصاد الأقوى في أوروبا إلى النصف بسبب الحرب.

وفي ما يلي موجز لأحدث تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي:

ارتفاع الأسهم وانخفاض أسعار النفط

ارتفعت أسعار الأسهم وتراجعت أسعار النفط بعد تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن الحرب قد تنتهي في غضون أسابيع، وتأكيد نظيره الإيراني على أن طهران تمتلك "الإرادة اللازمة" لإنهاء النزاع.

إذ انخفض سعر خام برنت بنسبة 5% مسجلًا 98.77 دولارًا للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس، بنحو 4% مسجلًا 97.28 دولارًا للبرميل.

كما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا عند الافتتاح، عقب مكاسب حادة في الولايات المتحدة وآسيا.

تراجع التوقعات الاقتصادية لألمانيا

خفضت مؤسسات اقتصادية رائدة توقعاتها للنمو في ألمانيا، اليوم الأربعاء، محذرة من أن التضخم المتزايد الناتج عن الحرب في الخليج وارتفاع تكاليف الطاقة؛ سيضغطان بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتوقعت 7 معاهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6% في عام 2026، بانخفاض عن توقعات أيلول/ سبتمبر البالغة 1.3%، فيما من المتوقع أن يرتفع التضخم من 2.0% إلى 2.8%.

ارتفاع أسعار الوقود في الهند

قالت وزارة النفط في الهند، إن أسعار وقود الطائرات المحلية سترتفع مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الخليج، لكنها أشارت إلى أنها خففت الأثر على شركات الطيران، ما حال دون زيادة متوقعة بنسبة 100%.

أستراليا تدعو لترشيد استهلاك الوقود

حث رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، مواطنيه على استخدام وسائل النقل العام، وتوفير الوقود للمجتمعات الريفية والخدمات الأساسية.

وقال في خطاب للشعب، إن "المزارعين وسائقي الشاحنات وأصحاب المشاريع الصغيرة والعائلات يعانون من ظروف صعبة، والحقيقة أن الأزمات الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب ستُلازمنا لأشهر".

معاناة مزارعي كمبوديا

ارتفع سعر الديزل في كمبوديا إلى ضِعفَي مستواه عند بداية حرب على إيران بعد الزيادة الحكومية الأخيرة. ويعاني المزارعون بشكل خاص لأنهم يعتمدون على الوقود للجرارات ومضخات المياه.

استهداف مطار الكويت

أفادت هيئة الطيران المدني أن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في خزانات الوقود، دون وقوع إصابات.

وفي مؤشر آخر على التوتر في الكويت، أعلن البنك الوطني الكويتي إغلاق مقره الرئيسي وفرعٍ آخر ليومَين، فيما تستمر إيران في شن ضربات يومية على دول الخليج.

استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتعرض ناقلة نفط لهجوم بقذيفة قُبالة سواحل العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى وقوع أضرار دون وقوع إصابات.

استهداف محطة لتحلية المياه

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات جوية أدت إلى تعطيل محطة تحلية مياه في جزيرة قشم بمضيق هرمز، دون تحديد وقت وقوع الهجوم.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، "إسنا"، نقلًا عن المسؤول بوزارة الصحة، محسن فرهاد، بأن "إحدى محطات تحلية المياه في جزيرة قشم تعرضت للاستهداف... وهي خارج الخدمة تمامًا، إذ لا يمكن إصلاحها على المدى القصير".

سفن صينية تعبر مضيق هرمز

شكرت وزارة الخارجية الصينية، أمس الثلاثاء، "الجهات المعنية" لمساعدتها 3 سفن صينية على عبور مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات التتبّع، أن سفينتَي حاويات تابعتَين لشركة الشحن العملاقة، "كوسكو"، عبرتا المضيق يوم الإثنين. ولم تعلن بكين أي تفاصيل عن السفينة الثالثة.