ارتفاع النفط والدولار بعد تصريحات ترامب بشأن استمرار الضربات على إيران

سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا تجاوز 4 دولارات للبرميل، مدفوعة بتصريحات الرئيس ترامب بشأن استمرار الضربات على إيران، بما يشمل منشآت الطاقة، ما عزز المخاوف من اضطرابات في الإمدادات. وفي المقابل، صعد الدولار مدعوماً بالإقبال على أصول الملاذ الآمن.

قفزت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات، الخميس، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أكد فيها أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضرباتها ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، بما يشمل أهدافاً في قطاعي الطاقة والنفط، دون تحديد جدول زمني واضح لإنهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم، ليعكس بذلك الاتجاه الهبوطي الذي استمر على مدار اليومين الماضيين، مدفوعاً بتصاعد التوترات والتصريحات الأخيرة.

وزادت العقود ⁠الآجلة لخام برنت 4.88 دولار أو ​4.8 بالمئة إلى 106.04 دولار للبرميل ​بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.17 دولار أو 4.2 ​بالمئة إلى 104.29 دولار للبرميل.

تأتي هذه ​الارتفاعات بعد أن انخفض المؤشران القياسيان بأكثر من دولار ‌في ⁠وقت سابق من اليوم الخميس قبيل خطاب ترامب، وكانا قد تراجعا عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال ترامب في خطاب ​للأمة بثه ​التلفزيون إن ⁠الجيش الأميركي يقترب من إكمال أهدافه في حرب إيران وإن ​الصراع سينتهي قريبا، لكنه لم ​يحدد ⁠جدولا زمنيا لذلك.

وذكر "سننجز المهمة، وسننجزها بسرعة كبيرة. لقد اقتربنا جدا من ذلك".

وحذر رئيس الوكالة ⁠الدولية ​للطاقة من ​أن اضطراب الإمدادات سيبدأ في التأثير على اقتصاد أوروبا ​في أبريل نيسان.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية ​مقابل سلة من العملات، إلى مستوى 99.925 بعد الخطاب. ووصل ⁠في أحدث التداولات إلى 99.861 بزيادة 0.3 بالمئة.

واستفاد الدولار من الاندفاع نحو أصول ​الملاذ الآمن منذ اندلاع الصراع في أواخر شباط/فبراير. وأدت التوقعات بأن يتم ​وقف إطلاق النار قريبا إلى عكس اتجاه بعض التداولات في الأسواق في وقت سابق من هذا الأسبوع ودفعت الدولار إلى الانخفاض لمدة يومين.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك ​كومنولث أستراليا "فشلت تعليقات ترامب في طمأنة الأسواق... بدأت الأسواق تدرك أن الحرب ستتصاعد ​على الأرجح أكثر من هذا المستوى قبل أن يتراجع التصعيد لاحقا".

وأضافت "من المؤكد أن الدولار يمكن ‌أن ⁠يرتفع أكثر مقابل جميع العملات الرئيسية".

ووصل اليورو إلى 1.1554 دولار وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3254 دولار، وانخفضت العملتان بنحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار بعد الخطاب وتخليتا عن بعض مكاسبهما في الآونة الأخيرة.

وانخفض كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي ​الحساسين للمخاطر بنحو 0.6 ​بالمئة ليتداولا عند ⁠0.68865 دولار و0.5719 دولار على التوالي.

وتداول الين الياباني على انخفاض عند 159.25، لكنه ظل بعيدا عن المستوى النفسي المهم ​عند 160 الذي يُنظر إليه على أنه خط أحمر يمكن ​أن تتدخل ⁠السلطات اليابانية عنده.