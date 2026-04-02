تداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي: الطاقة ساحة مواجهة

تتسارع التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، مع اتساع نطاق تأثيرها ليشمل أسواق الطاقة، وحركة التجارة العالمية، وسياسات الحكومات، وصولًا إلى أنماط العمل والاستهلاك في دول بعيدة جغرافيًا عن ساحة المواجهة.

وبين ارتفاع أسعار النفط، والقلق المتصاعد بشأن إمدادات الطاقة، وتزايد الضغوط التضخمية، تتجه دول عدة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، فيما تتكثف التحركات الدولية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز شرايين الاقتصاد العالمي.

ترامب يدعو الدول الأخرى إلى حماية مضيق هرمز

وفي هذا السياق، حثّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الدول التي تعتمد على النفط العابر من مضيق هرمز، على تحمل مسؤولياتها في حماية هذا الممر الحيوي، داعيًا إياها إلى إظهار "الشجاعة" في التعامل مع التحديات القائمة.

وفي أول خطاب متلفز له منذ اندلاع الحرب مع إيران، شدد ترامب على ضرورة أن تتولى هذه الدول بنفسها تأمين المضيق، قائلاً إن عليها "الذهاب إليه، والسيطرة عليه، وحمايته، واستخدامه"، في إشارة إلى أهمية ضمان استمرار تدفق الطاقة عبره.

ارتفاع أسعار النفط

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا، عقب تصريحات ترامب التي أكد فيها استمرار العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية، دون تقديم تصور واضح لمعالجة أزمة إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

وبعد تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل الأربعاء، عاد ليرتفع بنحو 7% ليبلغ 108.15 دولارات، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% مسجلًا 105.65 دولارات.

رسوم إضافية على الوقود في الصين

وأعلنت عدة شركات طيران صينية، من بينها الناقل الوطني "إير تشاينا"، عن رفع رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت كل من "إير تشاينا"، و"تشاينا ساذرن"، و"شيامن إيرلاينز"، أن الرسوم ستزداد بمقدار 60 يوانًا للرحلات التي لا تتجاوز مسافتها 800 كيلومتر، و120 يوانًا للرحلات الأطول، فيما أعلنت شركتا "سبرينغ إيرلاينز" و"جونياو إيرلاينز" عن زيادات مماثلة.

ماليزيا تُشجع العمل من بُعد

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن الحكومة ستباشر بتطبيق سياسة العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية والشركات المرتبطة بها، بدءًا من 15 نيسان/أبريل.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لترشيد استهلاك الطاقة في ظل استمرار الحرب، مؤكدًا أن الهدف منها يتمثل في تقليل استهلاك الوقود وضمان استقرار إمدادات الطاقة.

اجتماع بريطاني حول الملاحة في مضيق هرمز

وكشف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن عقد اجتماع دولي يضم نحو 35 دولة، يوم الخميس، لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه.

وأشار إلى أن الاجتماع سيركز على تقييم مختلف الخيارات الدبلوماسية والسياسية المتاحة، بهدف استعادة حرية الملاحة، وتأمين سلامة السفن والبحارة، إضافة إلى استئناف تدفق السلع الأساسية عبر هذا الممر الحيوي.

البنك الدولي "قلق للغاية"

وأعرب البنك الدولي عن قلقه الشديد من تداعيات الحرب على إيران، محذرًا من انعكاساتها على معدلات التضخم وسوق العمل والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أشار المدير العام للمؤسسة، باسكال دونوهو، إلى أن البنك يجري مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد سبل الاستجابة للاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة، بالتزامن مع إعلان شراكة جديدة مع صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية لتنسيق جهود الإغاثة.

ترشيد استهلاك الطاقة في فرنسا

وأعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لاتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في حال تفاقمت أزمة إمدادات الوقود، وفق ما صرحت به المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون.

وفي هذا السياق، بلغ سعر بنزين 95 أوكتان مستوى 2 يورو للتر الواحد، بينما أظهرت بيانات أن نحو 10% من محطات الوقود في فرنسا تعاني من نقص في نوع واحد على الأقل من الوقود.

الولايات المتحدة: انخفاض مخزون النفط الاستراتيجي

وسجلت الولايات المتحدة انخفاضًا في مخزونها الاستراتيجي من النفط خلال الأسبوع الماضي، في أول تراجع من نوعه منذ اندلاع الحرب، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأظهرت الأرقام أن الاحتياطي فقد نحو 300 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 آذار/مارس، في وقت واصلت فيه المخزونات التجارية تسجيل ارتفاع.

تراجع آفاق النمو في ألمانيا

خفضت معاهد اقتصادية ألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد، محذرة من أن ارتفاع التضخم الناتج عن الحرب وتكاليف الطاقة سيؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي.

وتوقعت المعاهد أن يسجل الاقتصاد الألماني نموًا بنسبة 0.6% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.3%، فيما يُرجح أن يصل معدل التضخم إلى 2.8%.

تحذير من بنك إنجلترا

وحذر بنك إنجلترا من أن الحرب في الشرق الأوسط أحدثت "صدمة عرض سلبية كبيرة" للاقتصاد العالمي، ما يزيد من المخاطر التي تواجه النظام المالي.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما سينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، بما في ذلك تقييد عمليات الإقراض.

تداعيات الحرب تطال بوتان

وامتدت تأثيرات الحرب إلى مملكة بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا، حيث أعلنت الحكومة أن عوامل خارجية أجبرتها على رفع أسعار الوقود.

وتعتمد بوتان، التي تُعد من الدول ذات الانبعاثات الكربونية السالبة، على استيراد الوقود عبر الهند، وقد أدى نقص الإمدادات إلى تشكل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة تيمفو، رغم اعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية وتصدير الكهرباء إلى الهند.