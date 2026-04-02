طفرة التمويل تدفع شركات الذكاء الاصطناعي إلى أرقام قياسية

تسعى هذه الشركات إلى توسيع قاعدة المستثمرين عالميًا، مع توجه بعضها نحو الإدراج في البورصات خلال الفترة المقبلة، ما قد يفتح المجال أمام مشاركة أوسع من المستثمرين الأفراد في هذا القطاع سريع النمو...

سجلت شركات الذكاء الاصطناعي مستويات غير مسبوقة من التمويل خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما جمعت نحو 297 مليار دولار، في مؤشر على تسارع الزخم الاستثماري في هذا القطاع.

وبحسب بيانات منصة "كرنش بيس"، استحوذت شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"وايمو" على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث شكّلت صفقات الذكاء الاصطناعي نحو 81% من إجمالي التمويل العالمي للشركات الناشئة خلال الفترة ذاتها.

وشهدت السوق صفقات ضخمة، أبرزها جمع "أوبن إيه آي" 122 مليار دولار، و"أنثروبيك" 30 مليار دولار، و"xAI" نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى 16 مليار دولار لصالح "وايمو"، ما يجعل هذه الجولات من بين الأكبر في تاريخ القطاع.

وتعكس هذه الأرقام تحوّلًا في نظرة المستثمرين، الذين باتوا أقل قلقًا من احتمال تراجع طفرة الذكاء الاصطناعي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر في نمو الصناعة.

في المقابل، بدأت تداعيات هذه الطفرة تظهر على قطاعات تقنية أخرى، خاصة شركات البرمجيات الخدمية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقديم خدمات بديلة بتكلفة أقل.

وتواصل شركات الذكاء الاصطناعي، رغم عدم تحقيقها أرباحًا حتى الآن، الاعتماد على التمويل الضخم لتغطية تكاليف البنية التحتية، بما في ذلك مراكز البيانات والرقائق والطاقة اللازمة لتشغيل نماذجها.

كما تسعى هذه الشركات إلى توسيع قاعدة المستثمرين عالميًا، مع توجه بعضها نحو الإدراج في البورصات خلال الفترة المقبلة، ما قد يفتح المجال أمام مشاركة أوسع من المستثمرين الأفراد في هذا القطاع سريع النمو.