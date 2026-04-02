منصات المراهنات الرقمية تؤثر في تسعير النفط عالميًا

حذّر متعاملون في أسواق الطاقة من تنامي تأثير منصات التوقعات الرقمية، مثل "بوليماركت"، على حركة أسعار النفط العالمية، مع اعتماد متزايد على بياناتها في بناء خوارزميات التداول.

وأشار خبراء إلى أن هذه المنصات، التي تتيح المراهنة على نتائج أحداث واقعية باستخدام العملات الرقمية، أصبحت مصدرًا مهمًا للإشارات التي توجه صفقات بملايين الدولارات في سوق العقود الآجلة للنفط.

ويأتي هذا التحول في ظل أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب على إيران، حيث يرى بعض المتداولين أن بيانات "بوليماركت" باتت من أبرز المؤشرات على اتجاه السوق، ما دفع شركات ومؤسسات مالية إلى إدماجها ضمن أدوات التحليل.

وفي هذا السياق، أدرج بنك "غولدمان ساكس" بيانات منصات التوقعات ضمن تقاريره البحثية المتعلقة بأسواق النفط، في حين أطلقت بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج" أداة تتيح للمستثمرين الوصول إلى هذه البيانات كمؤشرات للسوق.

لكن هذا التوجه أثار مخاوف من احتمال استغلال معلومات داخلية في عمليات المراهنة، خاصة مع رصد رهانات كبيرة قبيل إعلانات مؤثرة على السوق، ما قد ينعكس على تحركات الأسعار بشكل غير متوازن.

كما حذّر متعاملون من أن اعتماد السوق على بيانات صادرة عن عدد محدود من المستخدمين المجهولين قد يمنح تأثيرًا غير متناسب لرهانات فردية، ويزيد من تقلبات الأسعار العالمية.

ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن منصات التوقعات تمتلك سجلًا نسبيًا في دقة التنبؤ، ما يجعلها أداة إضافية ضمن مجموعة واسعة من المؤشرات المستخدمة في الأسواق الحديثة، دون أن تكون العامل الحاسم في اتخاذ القرار.