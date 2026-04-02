"أوكسفام": 3.55 تريليونات دولار من ثروات الأثرياء مخفية عن الضرائب

قدّرت منظمة "أوكسفام" أن كبار الأثرياء حول العالم يخفون نحو 3.55 تريليونات دولار من ثرواتهم عن السلطات الضريبية، داعية إلى فرض ضرائب على الثروات وسد الثغرات القانونية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن إجمالي الثروات المحتفظ بها في الملاذات الضريبية بلغ نحو 13.25 تريليون دولار في عام 2023، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا منها لا يزال بعيدًا عن أنظمة الرقابة الضريبية رغم تحسن تبادل المعلومات بين الدول منذ عام 2016.

وبحسب التقديرات، فإن نحو 80% من هذه الأموال غير الخاضعة للضرائب يملكها أغنى 0.1% من سكان العالم، ما يعادل ثروة تقارب ما يمتلكه نصف سكان العالم الأقل دخلًا.

وأكدت "أوكسفام" أن استخدام الملاذات الضريبية لا يقتصر على الممارسات المالية، بل يعكس اختلالًا في موازين العدالة الاقتصادية، حيث يتمكن أصحاب الثروات الضخمة من تفادي الالتزامات الضريبية مقارنة ببقية المجتمع.

ودعت المنظمة إلى اعتماد ضريبة تصاعدية على الثروة عالميًا، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل البيانات الضريبية، مع إشراك الدول النامية في الأنظمة الحالية.

ويأتي التقرير تزامنًا مع مرور عشرة أعوام على تسريبات "أوراق بنما"، التي كشفت عن شبكات واسعة لإخفاء الثروات عبر الملاذات الضريبية.

وفي بريطانيا، طالبت المنظمة الحكومة بالمضي أبعد في فرض ضرائب على الثروات، رغم إجراءات اتُخذت مؤخرًا لزيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية والعقارات مرتفعة القيمة.

في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن إصلاح الأنظمة الضريبية القائمة قد يكون أكثر فاعلية من استحداث ضرائب جديدة، في ظل تعقيدات تطبيق ضريبة شاملة على الثروات.