اضطراب أسواق النفط يربك المتداولين ويثير مخاوف من تلاعب داخلي

تسبّب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بإرباك حاد في أسواق الطاقة العالمية، ما دفع المتداولين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم وسط تقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز.

وسجّل خام "برنت" ارتفاعات شهرية حادّة مع تذبذبات يومية كبيرة، عقب تعطّل الإمدادات وإغلاق ممرات حيوية لنقل الطاقة، ما انعكس على أسواق الوقود والأسمدة وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية واسعة.

وفي خضم السباق لتأمين الإمدادات، جرى تحويل مسارات ناقلات نفط وغاز نحو آسيا، حيث يشتد الطلب، بينما تعمل شركات تجارة السلع الكبرى على إعادة تنظيم تدفقات الطاقة عالميًا، في محاولة للاستفادة من الأزمة رغم تعقيداتها.

غير أنّ هذه التقلبات تضع المتعاملين أمام مخاطر كبيرة، إذ لم تعد تحليلات السوق التقليدية كافية، في ظل تأثر الأسعار بالأحداث السياسية والتصريحات المتناقضة، ما يجعل التداول أقرب إلى رهان قائم على الأخبار أكثر من المعطيات الاقتصادية.

كما أثار نشاط تداولات كبيرة في أسواق العقود الآجلة شكوكًا بشأن احتمال تسريب معلومات أو وجود تعاملات داخلية، خاصة بعد صفقات ضخمة سبقت تصريحات سياسية خفّفت من وتيرة التصعيد، وأدّت إلى تراجع حاد في الأسعار.

ورغم نفي الجهات الرسمية أي تورّط، تتزايد التكهنات حول دور مؤسسات مالية في استغلال التطورات السياسية لتحقيق أرباح سريعة، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية كبح ارتفاع الأسعار عبر ضخ احتياطات نفطية بآليات تعاقدية تهدف إلى تهدئة السوق على المدى القصير.

وتشير المعطيات إلى أنّ الأزمة الحالية قد تكون أوسع تأثيرًا بكثير من أزمات الطاقة السابقة، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالإمدادات، واحتمال تفاقم النقص في الأسابيع المقبلة.