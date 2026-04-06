النفط يتماسك والذهب يتراجع وسط توترات الحرب على إيران وتوقعات الفائدة

شهدت الأسواق العالمية تباينًا في أداء السلع، إذ استقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، بينما تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار وتبدد توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وسجلت أسعار النفط تحركات محدودة خلال تعاملات الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لمآلات المفاوضات بين واشنطن وطهران، واستمرار القلق من اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات العسكرية جراء الحرب التي تشنّها الولايات المتّحدة وإسرائيل على إيران. وارتفع خام برنت بنحو 0.7 بالمئة ليبلغ 109.76 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2 بالمئة إلى 111.28 دولارًا.

ويأتي ذلك بعد قفزات حادة في الجلسات السابقة، مدفوعة بتصاعد التوتر في منطقة الخليج وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا رئيسيًا لصادرات النفط من دول الخليج. ورغم تسجيل عبور محدود لبعض السفن، فإن استمرار الهجمات على الملاحة يعزز المخاوف بشأن تدفقات الطاقة العالمية.

وفي موازاة ذلك، تدرس أطراف دولية مقترحات لوقف إطلاق النار قد تمتد 45 يومًا، ما قد يخفف من حدة الأزمة، في وقت تسعى فيه مصافي التكرير إلى تأمين بدائل من الولايات المتحدة وبحر الشمال لتعويض النقص.

كما قرر تحالف "أوبك+" زيادة إنتاجه بنحو 206 آلاف برميل يوميًا خلال أيار/مايو، إلا أن تأثير القرار يبقى محدودًا بسبب تعطل إنتاج بعض الدول نتيجة الحرب والهجمات، بما في ذلك اضطرابات في الإمدادات الروسية.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنحو 0.9 بالمئة إلى 4631.69 دولارًا للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، إضافة إلى بيانات قوية لسوق العمل الأميركي عززت التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة.

وأظهرت البيانات زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 178 ألف وظيفة خلال آذار/مارس، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، ما دفع المتعاملين إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة هذا العام.

كما تراجعت الفضة بنسبة 1.4 بالمئة، والبلاتين 0.9 بالمئة، في حين استقر البلاديوم، وسط ضعف السيولة نتيجة عطلات في عدد من الأسواق العالمية.

ويعكس هذا الأداء المتباين حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث تدعم التوترات الجيوسياسية أسعار النفط، بينما تضغط العوامل النقدية وارتفاع الدولار على الذهب، ما يقلل من جاذبيته كملاذ آمن.