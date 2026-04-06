النفط يستهل التعاملات بارتفاع مع استمرار تأثير الحرب على الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط مبكرا؛ خام غرب تكساس 1.86% إلى 113.62 دولار، وبرنت 1.16% إلى 110.30، مع تصاعد الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. ترامب يهدد بقصف منشآت، مع تلميح لاتفاق محتمل وتأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي.

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا في التداولات المبكرة، الإثنين، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.86%، ليصل إلى 113.62 دولارا للبرميل، في ظل استمرار الحرب على إيران، وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.

كما ارتفع خام برنت عند افتتاح التداولات هذا الأسبوع بنسبة 1.16%، ليصل إلى 110.30 دولارا للبرميل.

وجدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهديده لإيران، الأحد، متوعدا بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة، الثلاثاء، ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، إنه "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له!".

وفي وقت لاحق، بدا الرئيس الأميركي، وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!"، بعدما أبدى أيضا اعتقاده في حديث مع مراسل قناة "فوكس نيوز" بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران، الإثنين.

وأغرقت الحرب التي دخلت أسبوعها السادس منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما الأول على إيران في 28 شباط/ فبراير، الشرق الأوسط في النزاعات وقلبت الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.

وقامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل كبير.