موجز أحدث تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي

تستمر الحرب الجارية في الخليج بالتأثير في الاقتصاد العالمي، جرّاء إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، واستهداف منشآت نفط وغاز في مختلف أنحاء الخليج. فما هي أحدث تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي؟

طائرة تابعة لشركة "إيرآسيا" في مطار أوساكا باليابان، أعلنت الشركة إلغاء 10% من رحلاتها الجوية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتذاكر (Getty Images)

أظهرت بيانات دولية عديدة عن آثار جديدة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، انعكست في ارتفاع أسعار النفط، ورسوم الطيران، وغاز الطبخ، وخفض عدد الرحلات الجوية، وفي ما يلي عرض لأحدث تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.

ارتفاع طفيف في أسعار النفط وحيرة في "وول ستريت"

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في ظل تداولات محدودة، الإثنين، بسبب عطلة عيد الفصح، في وقت تلقّى المستثمرون بحذر بعض الأنباء المشجِّعة بشأن الحرب، بما في ذلك عبور ناقلات نفط من مضيق هرمز، رغم تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نبرته حيال إيران في اليومين الماضيين.

وحوالى الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام برنت المرجعيّ عالميًا، للتسليم في حزيران/ يونيو، بنسبة 0.16% إلى 109.16 دولارات.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، للتسليم في أيار/ مايو، 0.43% ليصل إلى 112,06 دولارًا.

ولم تحسم أسواق "وول ستريت" مسارها عند افتتاح التداولات، مع أمل المستثمرين بإمكان التوصل إلى حل للحرب، بالرغم من إمهال ترامب إيران حتى منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بتوقيت غرينيتش للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو مواجهة قصف مدمّر على منشآت الطاقة والجسور.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.13%، وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.28%، وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.12%.

ضربات إسرائيلية على أكبر مجمع للبتروكيميائيات في إيران

أعلنت إسرائيل أنها شنت غارات على أكبر مجمع للصناعات البتروكيميائية في إيران، واصفةً إياها بأنها "ضربة قوية" للنظام.

وفي المقابل، أعلنت طهران أن الوضع في المجمع الواقع في جنوب البلاد "تحت السيطرة"، وأنه يجري تقييم الأضرار التي لحقت به بعد تعرضه للقصف.

كما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن ضربات أخرى استهدفت مجمعًا للبتروكيميائيات قرب شيراز في جنوب إيران، مشيرةً إلى وقوع "أضرار طفيفة".

إندونيسيا ترفع رسوم الطيران

أعلنت إندونيسيا عن زيادة بنسبة 28% في الرسوم الإضافية على وقود الطائرات، مشيرة إلى أنّها ستسمح لشركات النقل الجوي برفع أسعار التذاكر المحلية الذي تحدّده الحكومة، وذلك بنسبة تصل إلى 13%.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب، قال وزير الاقتصاد، إيرلانغا هارتارتو، للصحافيين إنّ الرسوم الإضافية على وقود الطائرات سترتفع من 10 إلى 38%، وأنّ سعر التذاكر الأساسي سيرتفع بين 9 و13%.

"إيرآسيا" ترفع أسعار التذاكر

أعلنت شركة "إيرآسيا" (AirAsia) التي تعد أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في جنوب شرق القارة، الإثنين، رفع أسعار التذاكر إلى 40%، وخفض عدد الرحلات للتخفيف من تداعيات الحرب.

وقالت الشركة، التي تتخذ من ماليزيا مقرًا، إنّها ألغت حتى اليوم حوالى 10% من مجمل رحلاتها الجوية.

ارتفاع جديد لغاز الطهو في سريلانكا

أعلنت سريلانكا زيادة جديدة بنسبة أكثر من 20% في أسعار الغاز البترولي المُسال (GPL)، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأدت هذه الزيادة إلى رفع الأسعار من 4630 إلى 5700 روبية سريلانكية، (من 14.6 دولارًا إلى 18 دولارًا، أي زيادة بنسبة 23%)، لدى أحد المورّدين الرئيسيين في البلاد، بحسب ما لاحظ صحافيون في وكالة "فرانس برس".

الشحن من موانئ البحر الأحمر لتجنّب هرمز

تعتزم كل من كوريا الجنوبية وتايوان إرسال سفن لنقل النفط من موانئ السعودية المطلّة على البحر الأحمر، بحسب ما أفاد البلدان، في مسار بديل لتجنّب العبور من مضيق هرمز.

وأعلن نائب في الحزب الحاكم، أن سيول سترسل 5 سفن ترفع علم كوريا الجنوبية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

فيما قال نائب المدير العام لإدارة التطوير الصناعي في وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية، تسو يو-هسين، "عملنا على تعديل مسارات الشحن بحيث تغادر الشحنات عبر البحر الأحمر، أو نلجأ إلى الشراء الفوري لتعويض الفارق".

سفن عبرت مضيق هرمز بسلام

أعلنت مجموعة شحن يابانية، أن ناقلة ترفع علم الهند تابعة لإحدى شركاتها عبرت مضيق هرمز في طريقها إلى الهند، لتصبح ثالث سفينة مرتبطة باليابان تعبر المضيق.

كما عبرت سفينة ثالثة تابعة لشركة تركية مضيق هرمز متجهة إلى ماليزيا مساء الأحد، بحسب ما أفاد وزير النقل التركي، عبد القادر أورالوغلو.