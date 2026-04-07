الدولار يحافظ على قيمته مع قرب انقضاء مهلة ترامب لإيران

استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، عند مستوى قريب جدًا من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، في وقت يترقب فيه المتعاملون المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لإيران لإعادة ​فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وإلا فستواجه هجمات عنيفة على بنيتها التحتية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أدت ‌الحرب على إيران وإغلاق الممر المائي الإستراتيجي في الخليج إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الدولار باعتباره الملاذ الآمن الأكثر فاعلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الأميركية، لا سيّما ​في آسيا.

وأدى الأمل في التوصل إلى اتفاق أو تحقيق انفراجة إلى تراجع عمليات ​شراء الدولار خلال عيد الفصح، لكنّ الأسواق ظلت في حالة توتر، ولم ⁠تجرِ إلا عمليات قليلة لبيع الدولار قبل المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي، دونالد ​ترامب.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.05% إلى 100.03. وبلغ 100.64 الأسبوع الماضي، وهو ‌أعلى ⁠مستوياته منذ أيار/ مايو 2025.

وظل اليورو دون تغيير تقريبًا ​عند 1.1535 ⁠دولار، في حين توقع المتعاملون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 3 مرات بحلول نهاية العام، وأكد مسؤولو المركزي الأوروبي أن البنك قد يتخذ إجراءات للسيطرة على التضخم.