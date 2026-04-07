موجز أحدث تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي

تستمر الكُلفة الاقتصادية بالارتفاع بسبب الحرب على إيران، لا سيّما بسبب إغلاق مضيق هرمز وقطع أكثر إمدادات الطاقة الخليجية من النفط والغاز المُسال عن العالم، فما هي أحدث تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي؟

متظاهر يحمل لافتة كُتب عليها: "لا للحرب على إيران" في العاصمة الأميركية واشنطن (Getty Images)

تشهد أحدث نشرة لتداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي تطوّرات في أسعار النفط، وسوق الأسهم الأوروبية، واستهدافات عديدة لمجامع بيتروكيميائية، وارتفاع التضخم، وغير ذلك من آثار تمسّ مختلف دول العالم.

وفي ما يلي آخر التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة منذ 28 شباط/ فبراير في المنطقة:

ارتفاع أسعار النفط

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا، اليوم الثلاثاء، إثر تهديدات جديدة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ارتفع سعر خام برنت، تسليم حزيران/ يونيو، وهو المعيار العالمي، بنسبة 1.60% ليصل إلى 111.53 دولارًا للبرميل، قرابة الساعة 05.50 بتوقيت غرينتش.

وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أيار/ مايو، بنسبة 2.62% ليصل إلى 115,30 دولارًا للبرميل.

استهداف مجمع بتروكيميائيات سعودي بعد هجمات صاروخية إيرانية

استهدفت هجمات، ليل الإثنين الثلاثاء، مجمعًا للبتروكيميائيات في منطقة صناعية بمدينة الجُبيل في شرق السعودية، بعد إعلان الرياض اعتراض 7 صواريخ بالستية في المنطقة.

وقال شاهد عيان؛ "تسبّب هجوم في اندلاع حريق في مصانع سابك بالجُبيل (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) أصوات الانفجارات كانت مدوية للغاية"، مشيرًا إلى ارتفاع ألسنة اللهب من المجمع.

غارات إسرائيلية على أكبر مجمع بتروكيميائيات في إيران

أعلنت إسرائيل أنها نفّذت غارات على مجمع بتروكيميائيات في جنوب إيران قالت إنه الأكبر في البلاد، معتبرة ذلك "ضربة قوية للنظام".

وفي المقابل، صرّحت طهران بأن الوضع "تحت السيطرة"، لكن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.

كما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية باستهداف مجمع بتروكيميائي آخر، هذه المرة قرب شيراز في جنوب وسط إيران، بغارات جوية، واصفةً الأضرار بأنها طفيفة.

ترامب: نستطيع تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية في 4 ساعات

قال دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قادرة على تدمير الجسور ومحطات الطاقة في إيران خلال "4 ساعات".

وجاء في تصريح للرئيس الاميركي، "لدينا خطة، بفضل قوة قواتنا المسلحة، تلحظ تدمير كل جسور إيران بحلول منتصف ليل غد، وجعل كل محطات الكهرباء في إيران خارج الخدمة... مع عدم إمكان استخدامها بعد اليوم"، في إشارة الى المهلة التي حددها لطهران، التي تنتهي منتصف ليل الثلاثاء، سعيًا للتوصل إلى اتفاق معها.

افتتاح أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع في معظمها، اليوم الثلاثاء، على الرغم من الإنذار الأخير الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى إيران، والذي يُبقي أسعار النفط في ارتفاع مستمر.

بعد دقائق قليلة من بدء التداول، ارتفع مؤشر "كاك 40" بنسبة 0.37% في باريس، وكذلك في لندن (+0.12%) وميلانو (+0.27%). فيما كان الاتجاه أكثر غموضًا في فرانكفورت (-0.05%).

رئيس وزراء أستراليا إلى سنغافورة لضمان واردات الوقود

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أنه سيسافر إلى سنغافورة للمساعدة في تأمين واردات النفط، بعدما ارتفعت أسعار النفط بسبب الحرب في الخليج.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة يتوقع تسارعًا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة

اعتبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أن أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الإقليم هي الأسوأ التي عرفها العالم على الإطلاق، لكنه قال إنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة والنووية، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية الثلاثاء.

مساعدات سريلانكية بـ320 مليون دولار للمتضررين من أزمة الطاقة

أعلنت سريلانكا صرف مساعدات بقيمة 320 مليون دولارًا لدعم المزارعين والصيادين وأشدّ الأسر فقرًا، المتضررة من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب.

ارتفاع التضخم في الفيليبين

سجّل التضخم في الفيليبين ارتفاعًا حادًا في آذار/ مارس، ليصل إلى 4.1% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات تاريخية، والذي تفاقم بسبب الحرب الجارية في المنطقة، وفق أرقام نشرتها الحكومة الثلاثاء.