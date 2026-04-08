تراجع في أسعار القمح والغاز مع وقف إطلاق النار

شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار السلع الزراعية والطاقة عقب إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاجو بنحو 3%، بينما تراجعت أسعار الذرة بنحو 1%، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران. كما هبطت عقود فول الصويا بشكل طفيف.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانحسار التوترات في منطقة الخليج، إلى جانب عوامل أخرى تضغط على السوق، من بينها تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة وتوقعات بزيادة الإنتاج في روسيا.

وقال محللون إن الأسواق كانت قد تأثرت خلال الأسابيع الماضية بالمخاطر الجيوسياسية، إلا أن إعلان التهدئة أدى إلى هبوط مفاجئ في الأسعار.

كما تراجع النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعد الإعلان ذاته، وسط توقعات باستئناف تدفقات الطاقة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.

الغاز الأوروبي يتراجع

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 20% مع بدء التداولات، عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وتراجع سعر عقد الغاز الهولندي المرجعي "TTF" إلى نحو 42.5 يورو، بعد أن كان قد سجل مستويات مرتفعة بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة التوترات في الخليج.

ويعكس هذا الانخفاض تحسن التوقعات بشأن استقرار تدفقات الطاقة، مع تراجع احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.