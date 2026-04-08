رصد | تضرر منشآت طاقة والملاحة جراء الحرب على إيران

تسببت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران ورد طهران بمهاجمة جيرانها في الخليج إلى إلحاق أضرار بمرافق طاقة رئيسية وتعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 40 منشأة رئيسية للطاقة ‌تعرضت لأضرار، مما تسبب في أكبر انقطاع للإمدادات في التاريخ.

في ما يلي أبرز اضطرابات الطاقة:

إيران

- استهدفت القوات الأميركية أهداف عسكرية في جزيرة خرج في، أمس الثلاثاء، السابع من نيسان/ أبريل الجاري، وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني.

- تعرضت أجزاء من حقل غاز بارس الجنوبي ومركز المعالجة في عسلوية لهجوم إسرائيلي في 18 آذار/ مارس.

- ألحقت الغارات الإسرائيلية أضرارا بمستودعات الوقود في مناطق مختلفة من إيران، منها طهران.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ​أن مقر محطة بوشهر للطاقة النووية تعرض للقصف.

السعودية

قالت إيران إنها هاجمت مجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية في السابع من نيسان/ أبريل.

وخفضت السعودية إنتاجها من ​النفط بنحو مليوني برميل يوميا إلى قرابة ثمانية ملايين برميل يوميا منذ بدء الحرب.

أوقفت السعودية الإنتاج في مصفاة رأس تنورة، التي تبلغ طاقتها ⁠الإنتاجية 550 ألف برميل يوميا. وجرى تحويل جزء من صادرات النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

العراق

قالت شركة نفط البصرة لرويترز في السابع من نيسان/ أبريل إن الإنتاج من الحقول ​الرئيسية في جنوب العراق بلغ نحو 900 ألف برميل يوميا. وكان هذا الرقم أقل من قرابة 1.3 مليون برميل يوميا في بداية مارس آذار.

أصابت طائرتان مسيرتان حقل الرميلة الشمالي للنفط ​الذي تديره شركة بي.بي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال.

استأنف العراق تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من حقول كركوك الشمالية عبر تركيا، ويخطط لتصديره برا إلى سورية.

الكويت

قالت مؤسسة البترول الكويتية إن هجمات طائرات مسيرة إيرانية تسببت في اندلاع حرائق وأضرار جسيمة في منشآت نفط.

- خفضت الكويت إنتاجها من النفط وأعلنت حالة القوة القاهرة في وقت سابق من مارس آذار.

- تعرضت وحدات في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء ​عبدالله التابعتين لمؤسسة البترول الكويتية لهجمات.

قالت مؤسسة البترول الكويتية إن استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

قطر

أعلنت قطر حالة القوة القاهرة على شحنات ​الغاز الطبيعي المسال في الرابع من آذار/ مارس الماضي، مما أدى إلى تعطيل نحو 20 في المئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

- أدت الأضرار التي لحقت بمرافق الغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض قدرة التصدير ‌17 في لمئة.

- إغلاق ⁠محطة (اللؤلؤة) لتسييل الغاز التابعة لشركة شل في راس لفان.

الإمارات

- إغلاق مجمع معالجة الغاز في حبشان، أحد أكبر المجمعات في العالم، في 19 آذار/ مارس الماضي بعد تعرضه لأضرار جراء حطام صاروخ تسنى اعتراضه.

- سقوط شظايا من عمليات اعتراض أخرى أدت إلى مقتل شخص وتضرر منشآت في الثالث من أبريل نيسان.

- تعديل إنتاج شركة أدنوك من الغاز الطبيعي المسال بسبب تعطل الصادرات.

- تعرض مصنع البتروكيماويات التابع لشركة بروج لأضرار جراء سقوط شظايا.

- قالت شركة توتال إنيرجيز إنها خسرت 15 في المئة من إنتاجها في قطاع التنقيب والاستكشاف في الشرق الأوسط، بما في ذلك ​الحقول البحرية في الإمارات.

البحرين

أعلنت شركة بابكو ​إنيرجيز حالة القوة القاهرة بعد هجوم على ⁠مصفاة النفط في سترة التابعة لها والتي تبلغ طاقتها 380 ألف برميل في اليوم.

وأضافت بابكو أن ضربة إيرانية أشعلت النيران في خزان تخزين في الخامس من نيسان/ أبريل.

وقالت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات إن وحدة اشتعلت فيها النيران بعد هجوم بطائرة مسيرة في اليوم ​نفسه.

الشحن

توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز على نحو شبه كامل منذ أن أعلنت إيران إغلاقه في الثاني من ​آذار/ مارس.

هددت إيران بزرع ألغام ⁠في المضيق في حال تعرض ساحلها الجنوبي أو جزرها لهجوم. وحذرت من أن حلفاءها قد يغلقون مضيق باب المندب، وهو طريق بديل لصادرات النفط السعودية.

منعت طهران السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما من عبور مضيق هرمز. وسمحت طهران لبعض السفن بالمرور، منها سفن من باكستان والعراق والصين والهند.

عبرت سفينة حاويات تابعة لمجموعة سي. إم. إيه سي. جي. إم الفرنسية المضيق الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، أوقفت ناقلتا غاز طبيعي مسال ⁠قطريتان في ​السادس من نيسان/ أبريل. ولم تخرج أي شحنات غاز طبيعي مسال من الخليج حتى الآن.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استعادة التدفقات عبر المضيق بالكامل بعد انتهاء الصراع قد تستغرق شهورا.