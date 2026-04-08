ماذا تغير في الاقتصاد العالمي بعد هدنة واشنطن وطهران؟

اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران خفف مخاوف الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسهم الآسيوية وتراجع النفط والغاز الأوروبي، مع انخفاض الدولار أمام اليورو والإسترليني.

في ما يلي آخر التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية - الإسرائيلية على وقع إعلان واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار لأسبوعين:

مساعدة أميركية لإنهاء اضطرابات الملاحة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من اتفاق واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "ستساعد الولايات المتحدة الأميركية في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. ستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة! وستُجنى أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".

التعامل مع اليورانيوم "على أكمل وجه"

أفاد ترامب بأن مصير اليورانيوم الإيراني "سيتم التعامل معه على أكمل وجه"، بموجب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع طهران.

وقال ترامب في حديث هاتفي مقتضب ردا على سؤال حول مصير اليورانيوم المخصب الإيراني، "سيتم التعامل مع ذلك على أكمل وجه وإلا لما كنت لأوافق" على التسوية.

إيران تضمن مرورا آمنا في هرمز

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ستضمن إيران مرورا آمنا لحركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

وقال عراقجي على منصة "إكس"، أن عمليات العبور "ستكون ممكنة من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود التقنية".

انخفاض أسعار الغاز الأوروبي

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 20% مع بداية التداولات اليوم الأربعاء، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسعار عقد "تي تي إف" الهولندي للغاز الطبيعي الهولندي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 42,5 يورو، بانخفاض عن أعلى مستوياتها المسجلة وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات في الخليج نتيجة الحرب.

تراجع الدولار أمام اليورو والإسترليني

تراجع الدولار بنحو 1% أمام اليورو والجنيه الإسترليني في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء، وسط عمليات بيع المستثمرين الدولار الأميركي بعد ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق نار موقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وحوالي الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، كان يتم التداول بالدولار الذي يُعتبر عادةً ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات اضطراب الأسواق، عند 1,17 يورو، بانخفاض قدره 1,1% تقريبا. كما انخفض مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0,9% مسجلا 1,34 دولارا للجنيه.

ارتفاع الأسهم وهبوط النفط في آسيا

ارتفعت أسواق الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ صباح اليوم بعيد إعلان ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، على أن تتوسط باكستان في المفاوضات خلال هذه الفترة.

في المقابل انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إذ تراجع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

"أشهر" لتعافي قطاع الطيران

قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم، إن عودة إمدادات وأسعار وقود الطائرات إلى وضعها الطبيعي ستستغرق أشهرا حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح ويلي والش للصحافيين "سيستغرق الأمر أشهرا أخرى للعودة إلى مستويات الإمداد المطلوبة نظرا لتعطل طاقة التكرير في الشرق الأوسط. لا أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون أسابيع".

الهند تبقي على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة من دون تغيير اليوم، في إطار تقييمه لتداعيات الحرب على أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي، أن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو السعر الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 5,25% بعد تصويت بالإجماع للجنة مكونة من ستة أعضاء.

مدغشقر تعلن الطوارئ في قطاع الطاقة

أعلنت مدغشقر حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب على إيران تتسبب في أزمة.

وتعتمد هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي على استيراد الوقود الذي يأتي معظمه من سلطنة عُمان الواقعة جنوب مضيق هرمز الحيوي.