وقف الحرب: الدولار يتراجع والذهب يحقق مكاسب

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع بدء ​التداول في أسواق آسيا، اليوم الأربعاء، ‌في حين ارتفع كل من اليورو والين والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بقوة بعد أن أعلن الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على ​وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع ⁠إيران.

وزاد الين 0.6 بالمئة إلى 158.68 ين ​للدولار، وصعد اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.167 ​دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.3385 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.3 بالمئة إلى 0.7068 ​دولار، وقفز نظيره النيوزيلندي 1.4 بالمئة ​إلى 0.5810 دولار.

الذهب

واصل الذهب مكاسبه اليوم الأربعاء مع قيام الأسواق بإعادة تقييم ​المخاطر على المدى القريب بعد إعلان الرئيس الأميركي ​مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط ​بارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في الساعات الأولى ​2.3 بالمئة إلى 4811.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ​ارتفاعه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 3.3 بالمئة إلى ​4840.20 دولار.

النفط

انخفض ​خام غرب ‌تكساس ​في التعاملات ​المبكرة اليوم الأربعاء. وانخفضت العقود الآجلة ‌للخام ⁠الأميركي تسليم أيار/ مايو ​4.45 ​دولار، ⁠أو 3.94 بالمئة، ​إلى ​108.50 ⁠دولار للبرميل بعد ساعتين من إعلان وقف الحرب.