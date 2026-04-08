وقف الحرب: الدولار يتراجع والذهب يحقق مكاسب

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع بدء التداول في أسواق آسيا، اليوم الأربعاء، في حين ارتفع كل من اليورو والين والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بقوة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.
وزاد الين 0.6 بالمئة إلى 158.68 ين للدولار، وصعد اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.167 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.3385 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.3 بالمئة إلى 0.7068 دولار، وقفز نظيره النيوزيلندي 1.4 بالمئة إلى 0.5810 دولار.
الذهب
واصل الذهب مكاسبه اليوم الأربعاء مع قيام الأسواق بإعادة تقييم المخاطر على المدى القريب بعد إعلان الرئيس الأميركي مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في الساعات الأولى 2.3 بالمئة إلى 4811.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 3.3 بالمئة إلى 4840.20 دولار.
النفط
انخفض خام غرب تكساس في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أيار/ مايو 4.45 دولار، أو 3.94 بالمئة، إلى 108.50 دولار للبرميل بعد ساعتين من إعلان وقف الحرب.