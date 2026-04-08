"سبيس إكس" تستهدف اكتتابًا قياسيًا بمشاركة المستثمرين الأفراد

تراهن الشركة على مشاريع مستقبلية، من بينها إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، رغم التحديات التقنية الكبيرة المرتبطة بهذا التوجه، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطط على تقييمها في المدى الطويل...

تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاق أكبر طرح عام أولي في تاريخ الأسواق المالية، مع خطة غير معتادة لإشراك المستثمرين الأفراد بشكل واسع في الاكتتاب المرتقب.

وبحسب خطط الشركة، ستبدأ حملة الترويج للاكتتاب خلال حزيران/يونيو المقبل، عبر سلسلة لقاءات مع المصارف والمستثمرين، تتضمن حدثًا مخصصًا لنحو 1500 مستثمر فردي بهدف جذبهم للمشاركة في الطرح.

وتسعى الشركة، بقيادة إيلون ماسك، إلى تقييم يصل إلى نحو 2 تريليون دولار، مع استهداف جمع نحو 75 مليار دولار، في خطوة قد تسجّل رقماً قياسيًا عالميًا.

وفي تحول لافت عن الممارسات التقليدية، خصصت "سبيس إكس" ما يصل إلى 30% من أسهم الطرح للمستثمرين غير المحترفين، مستفيدة من شعبية ماسك لجذب قاعدة واسعة من المشترين.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه قيمة الشركة، التي ارتفعت من نحو 1.25 تريليون دولار مطلع العام إلى قرابة 2 تريليون دولار حاليًا، مدفوعة بتوسع أنشطتها في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي.

وتعتمد إيرادات "سبيس إكس" بشكل أساسي على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، إضافة إلى عقود حكومية أميركية في مجالات الدفاع والفضاء.

كما تراهن الشركة على مشاريع مستقبلية، من بينها إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، رغم التحديات التقنية الكبيرة المرتبطة بهذا التوجه، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطط على تقييمها في المدى الطويل.

ومن المتوقع الكشف عن مزيد من تفاصيل الطرح مع نشر نشرة الاكتتاب في أواخر أيار/مايو، وسط متابعة واسعة من المستثمرين العالميين.