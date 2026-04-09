آخر تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الهش

تسود حالة حذر في الأسواق العالمية بعد وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة؛ إذ تراجعت البورصات الأوروبية وارتفعت أسعار النفط مع استمرار القلق بشأن مضيق هرمز والتصعيد في المنطقة.

في ما يلي آخر التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير وأُعلن عن هدنة فيها ليل الثلاثاء - الأربعاء بين إيران والولايات المتحدة:

البورصات الأوروبية تتراجع وأسعار النفط ترتفع

شهدت البورصات الأوروبية تراجعا الخميس، إذ أن موجة الارتياح التي غمرت الأسواق الأربعاء طغت عليها مخاوف إزاء وقف إطلاق النار الهشّ في إيران فاقمتها الهجمات الإسرائيلية الواسعة على لبنان.

وقرابة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، خسرت بورصة باريس 0,87% وتراجعت فرانكفورت بـ1,20% ولندن بنسبة 0,31% وميلانو بمعدّل 0,19%.

وعاودت أسعار النفط ارتفاعها بعد تراجعها بالأمس، وذلك إثر تبدّد الحماسة التي أثارتها الهدنة المعلنة بين إيران والولايات المتحدة فيما يترقّب المستثمرون إعادة فتح مضيق هرمز فعليا.

وقرابة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم أيار/ مايو بنسبة 5,05% ليصل إلى 99,18 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت، المرجعي عالميا، تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 3,85% ليصل إلى 98,40 دولارا للبرميل.

الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة رسوم عبور في مضيق هرمز وباريس تعتبرها "أمر غير مقبول"

أعلن الاتحاد الأوروبي بلسان متحدث باسمه، الخميس، رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيا إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وقال أنور العنوني، إن "القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من جهته، الخميس، في تصريحات لإذاعة "فرانس انتر"، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشددا على أنه انتهاك للقانون الدولي.

إيطاليا تطالب بتعليق قواعد الاتحاد الأوروبي حول العجز العام

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، بتعليق "معمّم" للقواعد الأوروبية بشأن العجز العام إذا بقيت الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد.

وقالت ميلوني في خطاب ألقته أمام البرلمان الإيطالي "إذا ما اشتعلت الأزمة في الشرق الأوسط من جديد، فلا بدّ من أن نتطرّق جدّيا إلى مسألة الاستجابة الأوروبية... التي ينبغي ألا تكون مختلفة عما اعتُمد لمواجهة جائحة" كورونا.

"إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها في الشرق الأوسط إلى 3 أيار/ مايو

أعلنت شركة "إير فرانس" الفرنسية للطيران عن تمديد تعليق رحلاتها في الشرق الأوسط حتّى الثالث من أيار/ مايو، في بيان اطلعت على نسخة منه، وذلك بموجب قرار اتّخذ قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في البيان "بسبب الوضع الأمني في بلدان الوجهة وإبقاء المجالات الجوية مغلقة أمام الرحلات التجارية، اضطرت الشركة إلى تمديد تعليق رحلاتها من/إلى تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتّى الثالث من أيار/ مايو 2026 ضمنا (حتّى الرابع من أيار/ مايو 2026 للرحلات المنطلقة من دبي)".

الدولار مستقرّ في ظلّ التشكيك في مدى صمود الهدنة في الشرق الأوسط

استقّر سعر صرف الدولار، الخميس، بعد تراجع سجّل بالأمس، في ظلّ التشكيك في متانة الهدنة بعدما تراجعت العملة الخضراء في أعقاب أسعار النفط إثر الإعلان عن وقف إطلاق النار.

إيران تستبعد أيّ تقييد لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم

استبعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الخميس، أيّ قيود على برنامج تخصيب اليورانيوم وفق ما تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل.

الاقتصاد الإيراني يترنّح أكثر بفعل الحرب

قبل بدء الحرب، كانت نسبة التضخّم في إيران تقارب 50%، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق جراء الوضع الاقتصادي في البلاد. والآن، بعد أكثر من خمسة أسابيع من الصراع، تفاقمت هذه الأزمة وتدهورت الأحوال المعيشية.

وبالإضافة إلى المخاوف اليومية من الهجمات، تمثّل الأثر المباشر للحرب في موجة غلاء تصاعدية طالت كلّ السلع، من المواد الأساسية كالغذاء والدواء وحفاضات الأطفال، وصولا إلى الوجبات في مقاهي المدينة.

إيران تعلن مسارَين بديلين لمضيق هرمز بسبب "ألغام"

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن السفن التي تريد اجتياز مضيق هرمز يجب أن تسلك مسارين بديلين قرب الساحل الإيراني، مشيرة إلى احتمال وجود "ألغام" على المسار المعتاد.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" نقلا عن بيان عسكري مصحوب بخريطة بحرية توضح المسارَين في جنوب جزيرة لارك وشمالها أنه "من أجل الحماية من اصطدامات محتملة بألغام، وبالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري (...) سيتعين على (السفن) اتخاذ طرق بديلة للملاحة في مضيق هرمز حتى إشعار آخر".

الإمارات تطالب بـ"مساءلة" إيران وتعويض عن الأضرار والخسائر

طالبت الإمارات، الأربعاء، بـ"مساءلة" إيران وتعويض "كامل" عن الأضرار والخسائر التي تكبّدتها بسبب الهجمات الإيرانية، وأكّدت سعيها لمزيد من التوضيحات بشأن بنود اتفاق الهدنة لمدة أسبوعين بين واشنطن وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن "الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوما الماضية، والتي شملت نحو 2819 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرة مسيرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر".

وأكّدت الإمارات "متابعتها الدقيقة" لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى "سعيها للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط".

الهند تزيد المساعدات المقدّمة لشراء الأسمدة

زادت الهند بأكثر من 11% نسبة إلى العام الماضي مساعداتها لشراء الأسمدة بهدف دعم قطاعها الزراعي الواسع الذي تأثّر بارتفاع الأسعار بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة "ستقدّم الإعانات لشركات الأسمدة بحسب التعريفات المعتمدة والمعمّمة بحيث تقدّم المدخلات للمزارعين بأسعار معقولة".

ويشكّل قطاع الزراعة الذي يوظّف أكثر من 45% من اليد العاملة في الهند ركيزة انتخابية قويّة.