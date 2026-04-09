تذبذب الدولار وارتفاع النفط والذهب دون تغير وسط ترقب محادثات أميركا وإيران

شهدت الأسواق العالمية تذبذبا في الدولار وارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط وسط المخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ظل الذهب مستقراً نسبيًا بانتظار نتائج المحادثات المرتقبة وتأثيرها على التضخم وسياسات الفائدة الأميركية.

شهد الدولار تذبذبا طفيفا مع حذر الأسواق، في حين ارتفعت أسعار النفط نتيجة المخاوف المستمرة بشأن استقرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد المعادن، لم يشهد الذهب تغيرا يذكر، بينما يترقب المستثمرون نتائج المحادثات المزمع عقدها بين واشنطن وطهران في باكستان يوم الجمعة، لما قد تحمله من تأثيرات على الأسواق العالمية.

النفط يرتفع مع حذر المستثمرين حيال وقف إطلاق النار

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ظل الشكوك حول صمود وقف ​لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القيود المفروضة ‌على مضيق هرمز الحيوي.

بحلول الساعة 0048 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.35 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 ​دولار أو 3.2 بالمئة إلى 97.43 دولار للبرميل.

وانخفض سعرا الخامين القياسيين ​إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل ⁠خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل نيسان 2020 على ​خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

يربط هذا ​الممر المائي إمدادات منتجي الخليج مثل العراق والسعودية والكويت وقطر بالأسواق العالمية، ويمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حيال وقف إطلاق ​النار مع مواصلة إسرائيل هجومها على لبنان، أمس الأربعاء، مما دفع إيران ​إلى القول إنه سيكون من "غير المنطقي" المضي قدما في المحادثات لإبرام اتفاق سلام دائم.

وقالت شركات ‌الشحن إنها بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن شروط وقف إطلاق النار قبل استئناف المرور عبر مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران نشرت خرائط لتوجيه السفن لتجنب الألغام في الممر المائي، وحددت مسارات آمنة للعبور ​بالتنسيق مع الحرس الثوري ​الإيراني.

الدولار يتذبذب

إلى ذلك، ظل أداء الدولار متذبذبا، اليوم الخميس، بعد أن تكبد خسائر كبيرة، في وقت يتمسك فيه المستثمرون بالحذر، مع تقييم ما إذا ​كان وقف إطلاق النار الهش لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران ‌سيصمد.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، ​0.01 بالمئة إلى 99.05. وارتفع اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.1663 دولار وزاد الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1.3393 دولار.

وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في الجلسة الماضية عقب ​الإعلان عن الهدنة، وانخفض 0.13 بالمئة إلى 158.8 مقابل الدولار.

وحقق الدولار ‌أكبر ⁠المكاسب خلال حرب إيران مقارنة ببقية العملات، ومن أسباب ذلك كون الولايات المتحدة مصدرا صافيا للطاقة وبالتالي فهي أقل عرضة للتداعيات الاقتصادية التي تواجهها الدول المستوردة للنفط مثل اليابان والعديد من الدول الأوروبية.

وهزت الحرب التي استمرت نحو خمسة أسابيع ​ثقة المستثمرين وتسببت ​في أكبر اضطراب ⁠في إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق.

يقول المحللون إن الهدنة الهشة تمنح إيران سيطرة أكبر على الشحن عبر المضيق ​الحيوي مقارنة بما كان عليه الحال قبل اندلاع الصراع، بعد ​أن ⁠تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديداته بمهاجمة البنية التحتية المدنية الإيرانية.

وتراجع الدولار الأسترالي ⁠0.13 ​بالمئة إلى 0.7033 دولار أمريكي. فيما ارتفع الدولار ​النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5826 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.61 بالمئة إلى 70944.20 ​دولار. وهبط سعر إيثر 1.35 بالمئة إلى 2180.21 دولار.

الذهب دون تغير يذكر

على صعيد المعادن، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تمسك المستثمرين بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن ​محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك ‌قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم.

بحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولار ​للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران/يونيو ​0.8 بالمئة إلى 4739.20 دولار.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10 بالمئة منذ بدء ​الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، إذ ​أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تقليص ‌آمالهم ⁠في خفض أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد أن عددا متزايدا من صانعي السياسة يشعرون بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا ​لكبح التضخم الذي ​استمر في تجاوز ⁠هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، لا سيما عقب اندلاع الحرب مع إيران.