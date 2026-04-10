النفط يصعد عقب هجمات على منشآت طاقة سعودية... الذهب يتجه لجني مكاسب

ارتفعت أسعار النفط بفعل هجمات على منشآت سعودية وتعطل الإمدادات وتراجع الملاحة في مضيق هرمز، رغم خسائر أسبوعية حادة. الذهب تراجع مع قوة الدولار لكنه يتجه لمكاسب مدعوما بتوقعات خفض الفائدة وغموض الهدنة بين واشنطن وطهران.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف جديدة بشأن الإمدادات القادمة من السعودية، عقب هجمات على بنية تحتية للطاقة في البلاد، في الوقت ​الذي ظلت حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز الحيوي متوقفة بشكل كبير.

ولا تزال ‌الأسعار تتجه نحو تكبد خسارة مع تراجع التوتر حيال وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت إسرائيل إلى احتمال فتح باب للدبلوماسية، قائلة إنها مستعدة لبدء محادثات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وبحلول الساعة ​06:04 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 96.88 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام ​غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 0.80 بالمئة إلى 98.65 دولار للبرميل.

وخسر الخامان منذ بداية الأسبوع نحو 11 ⁠بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ حزيران/ يونيو 2025 عندما توقفت الضربات الإسرائيلية الأميركية السابقة على ​إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الخميس، نقلا عن مصدر رسمي في وزارة الطاقة أن هجمات على منشآت طاقة، تسببت في تراجع الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا، وخفض تدفق الخام عبر خط الأنابيب شرق-غرب بنحو 700 ألف برميل يوميا.

وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة، اليوم الجمعة، إن المخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط، تفاقمت ​بعد صدور التقرير.

وكانت حركة السفن عبر المضيق، أمس الخميس، أقل بكثير من 10 بالمئة من المستويات ​العادية على الرغم من وقف إطلاق النار، إذ أكدت طهران سيطرتها بتحذير السفن بأن عليها البقاء داخل مياهها الإقليمية خلال ‌العبور.

واتفقت إيران ⁠والولايات المتحدة يوم الثلاثاء على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، لكن الأعمال القتالية استمرت بعد الإعلان.

ويقول محللون إن باكستان ستحاول الضغط في المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أكثر استدامة، لكنها قد تفتقر إلى التأثير اللازم لدفع إيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال مسؤول في طهران، ​يوم السابع من ​نيسان/ أبريل، إن إيران تريد ⁠فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق بموجب أي اتفاق سلام. ورفض قادة الغرب والمنظمة البحرية الدولية هذا المقترح.

وقال رئيس شركة "ستراتاس أدفايزورز" لاستشارات الطاقة، جون بايزي، إن أسعار خام برنت قد تصل إلى 190 دولارا للبرميل، إذا ظلت التدفقات عبر مضيق هرمز عند المستوى الحالي.

وأضاف أنه "إذا سمحت إيران بزيادة التدفقات، فسيكون سعر النفط أكثر اعتدالا ⁠لكنه سيظل ​أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب".

ويقول جيه.بي مورجان إن ​نحو 50 منشأة بنية تحتية في الخليج تعرضت لأضرار، جرّاء هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مدى ستة أسابيع تقريبا، منذ بدء الحرب، وإن نحو 2.4 مليون برميل يوميا من طاقة تكرير النفط تعطلت.

الذهب لجني مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

انخفض سعر الذهب، اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار والشكوك حيال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على ​التوالي إذ يتوقع المستثمرون خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مما قدم ‌الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 03:16 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4759.54 دولار للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم حزيران/ يونيو 0.7 بالمئة إلى 4782.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة ​الأميركية أكثر تكلفة، بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي الأسواق المالية ⁠لدى "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، إن "هناك غموضا حول كيفية تطور وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وما يعنيه ​ذلك لأسواق الطاقة... لذا نحن في حالة من الترقب (بشأن الذهب) مع بدء آخر جلسات الأسبوع".

ونزل الذهب ​في المعاملات الفورية بنحو 10 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وتصاعد الاحتمالات برفع أسعار الفائدة.

وشهد وقف إطلاق النار الهش لأسبوعين بين ​الولايات المتحدة وإيران مزيدا من التوتر اليوم الجمعة باتهام واشنطن طهران بخرق وعودها بشأن مضيق هرمز.

وقال رودا "إذا انهارت الأمور، فقد يعود (الذهب) إلى مستوى 4000 دولار في وقت قصير جدا. لكن إذا استمر وقف إطلاق النار وزادت التوقعات بإبرام اتفاق سلام، فقد نتجاوز مستوى 5000 دولار".

على صعيد البيانات، ارتفع ​مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ​في الولايات المتحدة، وهو ⁠مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، بنسبة 2.8 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في شباط/ فبراير، بما يتماشى مع التوقعات، ومن المرجح أن يواصل ​الارتفاع في آذار/ مارس.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر ​آذار/ مارس، ⁠المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق بنسبة 31 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس ⁠على الأقل ​في اجتماع مجلس الاحتياطي في كانون الأول/ ديسمبر، ارتفاعا من ​20 بالمئة في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 75.74 دولار للأوقية. وخسر ​البلاتين اثنين بالمئة إلى 2061.06 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1539.43 دولار.