تضرر قدرة السعودية على إنتاج النفط بعد هجمات على منشآت

مصفاة شيفرون بكاليفورنيا، 8 نيسان 2026، تعتمد على استيراد ثلث النفط الخام من الشرق الأوسط

انخفضت قدرة إنتاج النفط في السعودية بنحو 600 ألف برميل يوميا في أعقاب هجمات على منشآت ومصافي وخطوط أنابيب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" أمس الخميس، نقلا عن مصدر في وزارة الطاقة.

وذكر التقرير، إن قدرة خط أنابيب شرق غرب المهم الذي يسمح بمرور النفط الخام بعيدا عن مضيق هرمز، انخفضت أيضا بنحو 700 ألف برميل يوميا بعد إصابة محطة ضخ.

وينقل خط الأنابيب الذي يبلغ طوله حوالي 1200 كيلومتر عادة ما بين 5 ملايين و7 ملايين برميل يوميا، وفقا لتقارير إعلامية ويحتوي برميل النفط على 159 لترا.

وتنتج السعودية حوالي 10 ملايين برميل من النفط يوميا، مما يجعلها ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت "واس" إن الهجمات على البلاد ألحقت أضرارا أيضا بمنشآت الغاز الطبيعي المسال، مضيفة أن شخصا واحدا قتل وأصيب سبعة عمال.

وقد ضربت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أهدافا في دول الخليج بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة. ويسري حاليا وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين في الصراع الإيراني.