وزارة الخزانة الأميركيّة تُصدر تحذيرًا للبنوك الكبرى من مخاطر نموذج ذكاء اصطناعي جديد

أكد مسؤول في وزارة الخزانة أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الاستجابة الحكومية للتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين أشار مسؤولون آخرون إلى وجود شعور متزايد بالإلحاح للتعامل مع هذه المخاطر المحتملة...

حذّرت وزارة الخزانة الأميركية كبار مسؤولي البنوك من مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بنموذج ذكاء اصطناعي جديد تطوره شركة "أنثروبيك"، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من تهديدات إلكترونية متقدمة.

وبحسب مصادر مطلعة، نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا التحذير خلال اجتماع عُقد بشكل عاجل في واشنطن، وضم رؤساء تنفيذيين لعدد من أكبر المصارف، بينها "Bank of America" و"Citi" و"Wells Fargo"، حيث نبّه إلى أن تشغيل النموذج داخل الأنظمة الداخلية قد يعرّض بيانات العملاء الحساسة للخطر.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي سبق أن حذّر علنًا من تنامي مخاطر الهجمات السيبرانية على النظام المالي.

ويتعلق التحذير بنموذج جديد يحمل اسم "Claude Mythos Preview"، قالت الشركة المطورة إنه يمتلك قدرة متقدمة على اكتشاف الثغرات البرمجية التي قد يصعب على المطورين رصدها.

إلا أن المسؤولين أبدوا مخاوف من أن هذه القدرات قد تُستغل من قبل جهات خبيثة أو أطراف خارجية للوصول إلى نقاط ضعف داخل الأنظمة المصرفية واستغلالها.

وكانت "أنثروبيك" قد أقرت بدورها بحساسية هذه التقنية، معلنة أنها لن تطرحها للعامة في الوقت الحالي، بل ستقصر استخدامها على مجموعة تضم 40 شركة ضمن مشروع أطلقت عليه اسم "Project Glasswing".

وتضم هذه المجموعة، وفق المعلومات المتاحة، مؤسسات كبرى بينها "JPMorgan Chase"، التي أشارت سابقًا إلى أنها ستستخدم التقنية لاختبار أدوات دفاعية متقدمة في مجال الأمن السيبراني.

في المقابل، تتواصل خلافات قانونية بين الإدارة الأميركية وشركة "أنثروبيك" على خلفية تصنيف وزارة الدفاع للشركة ضمن قائمة "مخاطر سلسلة التوريد"، بعد إصرارها على فرض قيود على استخدام تقنياتها في الأغراض العسكرية.

وأكد مسؤول في وزارة الخزانة أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الاستجابة الحكومية للتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين أشار مسؤولون آخرون إلى وجود شعور متزايد بالإلحاح للتعامل مع هذه المخاطر المحتملة.