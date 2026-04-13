الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأميركية تتراجع

انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له منذ السابع من نيسان/ أبريل، بعد ارتفاع الدولار غداة انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف من استئناف الأعمال القتالية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، ​في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم ‌المخاوف بشأن التضخم، وتراجع التوقعات بخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4694.30 دولارًا للأونصة وهو أدنى مستوى له منذ 7 ​نيسان/ أبريل.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، ⁠1.4% إلى 4717.80 دولارًا.

وأدى ارتفاع مؤشر الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب ​المقوّم بالدولار، بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولارًا ​للبرميل، ما أثار مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأميركية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد يحدّ من تدفق شحنات النفط ​الإيرانية، وذلك بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق ​لإنهاء الحرب.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11%، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في ​28 شباط/ فبراير.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ​انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 74.45 دولارًا للأونصة، ونزل البلاتين 1.3% إلى ​2019.35 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1531.50 دولارًا.