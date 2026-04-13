بعد ارتفاع النفط والدولار: الغاز الأوروبي أيضًا يقفز 9% عقب تعثر مفاوضات واشنطن وطهران

تستمر تداعيات الحرب على إيران في التأثير في الاقتصاد العالمي، لا سيّما بعد تعثّر المحادثات في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، إذ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، مسبوقة بارتفاع النفط والدولار للأسباب ذاتها.

قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، اليوم الإثنين، بنسبة 9% ليصل السعر إلى 56 دولارًا لكل ميغاواط/ ساعة، عقب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع سعر الغاز بنسبة 9.2% وفق مؤشر الغاز الأوروبي، "تي تي إف"، المرجعي إلى 47.6 يورو (56 دولارًا) لكل ميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 8:30 بتوقيت غرينيتش.

وكان المؤشر قد تجاوز مستوى 62 يورو (72 دولارًا) الشهر الماضي، نتيجة لإغلاق إيران مضيق هرمز في إطار ردها العسكري على العدوان الإسرائيلي الأميركي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّ البحرية الأميركية ستبدأ بفرض حصار "على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته".

لكن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أعلنت في بيان، الأحد، عزمها فرض حصار بحري على إيران اعتبارًا من العاشرة صباح الإثنين، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينيتش).

وأوضحت في بيان أنها لن تقوم "بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية".

وأعلن التلفزيون الإيراني، ونائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يوم الأحد انتهاء مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين طهران وواشنطن، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال الهدنة التي من المقرّر أن تمتدّ أسبوعين، أعلنها ترامب فجر الأربعاء الماضي غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.