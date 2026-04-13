بعد فشل محادثات أميركا وإيران: الخام الأميركي يرتفع 8% متجاوزا 100 دولار للبرميل

تجاوز خام غرب تكساس 100 دولار للبرميل بعد فشل محادثات السلام الأميركية الإيرانية في إسلام آباد، وإعلان ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما دفع الأسعار للصعود بأكثر من 8% مع تصاعد المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب الإمدادات.

تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، فجر الإثنين، الـ100 دولار للبرميل على خلفية فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، وإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ومع بدء التداول، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة تسليم أيار/ مايو بنحو 8%، ليصل إلى 104,50 دولار، بينما ارتفع سعر خام برنت تسليم حزيران/ يونيو، بنسبة 7%، ليصل إلى 102 دولار للبرميل.

والأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط، وارتفعت الأسهم بعد موافقة ترامب على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، على الرغم من أنه أصبح واضحا بسرعة مدى هشاشة هذه الهدنة مع استمرار إسرائيل بضرب لبنان، وبقاء مضيق هرمز مغلقا.

لكن المحادثات التي جرت في إسلام آباد وقادها نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس عن الجانب الأميركي، فشلت في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران، وأعادت أجواء التشاؤم.

لاحقا أعلن ترامب أن واشنطن ستبدأ بفرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجددا تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.

وتشهد الأسواق المالية والنفطية حالة اضطراب منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إجمالي النفط والغاز العالمي.