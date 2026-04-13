صعود الدولار بعد فشل المحادثات الأميركية الإيرانية

ارتفع الدولار مع توجه المستثمرين إليه كملاذ آمن بعد فشل مفاوضات واشنطن وطهران، وسط ضبابية متواصلة للأسبوع السابع، وتوترات حول مضيق هرمز، ما دفع العملات الأخرى للانخفاض ورفع أسعار النفط وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات طفيفة، ​إذ سعى المستثمرون بشراء العملة الأميركية إلى ملاذ آمن نسبيا، ‌بعدما خلت مفاوضات مطولة بين واشنطن وطهران من أي اتفاق، مما أغرق الأسواق في ضبابية، للأسبوع السابع على التوالي.

وقال الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب، اليوم إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض ​سيطرتها على مضيق هرمز وهو ممر حيوي لخمس ⁠إمدادات الطاقة العالمية اليومية، والذي جعلته إيران في حكم ​المغلق منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/ فبراير.

وارتفع الدولار، الذي ​صار ملاذا آمنا في ظل محدودية تأثر الولايات المتحدة بتضخم أسعار واردات الطاقة، مع بدء تعاملات الأسواق الآسيوية، مما أدى إلى انخفاض اليورو ​0.53 بالمئة إلى 1.1663 دولار، فيما صعدت العملة الأميركية 0.1 ​بالمئة مقابل نظيرتها اليابانية إلى 159.43 ين.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران في ‌السابع ⁠من نيسان/ أبريل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وهو ما لاقى ترحيبا في البداية من المستثمرين الذين باعوا النفط وأعادوا استثمار جزء من رؤوس أموالهم في أصول عالية المخاطر ​مثل الأسهم. إلا ​أن المخاوف ⁠حيال هشاشة الاتفاق دفعت لاحقا إلى التراجع عن بعض هذه الصفقات.

وقالت كبيرة محللي ​الأسواق لدى طسيتي إندكس"، فيونا سينكوتا: "يشير هذا لتبدد تام ​لأي تفاؤل ⁠كان موجودا قبل محادثات السلام، إذ اتجه المستثمرون إلى الدولار كونه ملاذا آمنا وارتفعت أسعار النفط واجتاح باقي الأصول ⁠موجة بيع"، وفق وكالة "رويترز".