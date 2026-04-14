ارتفاع سعر الذهب وقيمة اليوان الصيني واستقرار الدولار

في ضوء الحديث عن استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، أظهرت الأسواق استجابة في صورة انخفاض سعر النفط، واستقرار الدولار، وارتفاع الذهب والفضة، فيما صعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ سنوات مقابل الدولار.

انتعش سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجّل في اليوم السابق أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع، وذلك مع تراجع أسعار ​النفط على خلفية الآمال في إجراء مزيد من محادثات السلام بين ‌الولايات المتحدة وإيران، ما هدأ مخاوف التضخم.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4768.19 دولارًا للأونصة عند الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجّل أدنى مستوى له منذ السابع من ​نيسان/ أبريل في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، 0.5% إلى 4790.70 دولارًا.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون ⁠100 دولارًا للبرميل، إذ هدّأت مؤشرات احتمال إجراء حوار بين الولايات المتحدة وإيران ​لإنهاء الحرب بينهما، مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحصار الأميركي لمضيق هرمز.

وتؤدي أسعار النفط ​المرتفعة إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج.

وفي حين أن التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كوسيلة للتحوّط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص الطلب عليه.

وبالنسبة إلى العملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 76.27 دولارًا للأونصة، ​وصعد البلاتين 0.1% إلى 2071.75 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1576.23 دولارًا.

استقرار قيمة الدولار

فيما حافظ الدولار على استقرار سعره، اليوم الثلاثاء، في ظل موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات الناجمة عن سيطرة البحرية الأميركية ​على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز ‌أو مغادرته، وبين احتمالات استمرار الحوار بين واشنطن وطهران.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 98.38، مع ​ارتفاع اليورو 0.03% إلى 1.1761 دولارًا.

صعود اليوان الصيني

وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات مقابل الدولار، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في ​شهر، وسط توقعات بأن الحوار الجاري بين واشنطن وطهران قد ‌يؤدي إلى تحقيق تقدم على صعيد إنهاء الحرب.

وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.8182 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 23 آذار/ مارس 2023.

ولامس في المعاملات ​الخارجية أعلى مستوى له في 3 سنوات قبل أن يتراجع قليلًا.