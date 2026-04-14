ارتفاع بيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ شهر

رفع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر قيمة العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها منذ شهر، وذلك في أعقاب تصريحات عن تقدّم المفاوضات بين واشنطن وطهران، وتقلّبات السوق بسبب الحرب.

ارتفع سعر عملة بتكوين نحو 0.3%، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 74 ألفًا و766 دولارًا، في أعلى مستوى له منذ نحو شهر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء هذا الارتفاع وسط إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مع ترقب جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التوصل لاتفاق "شبه كامل" مع طهران، باستثناء الملف النووي.

جرى تداول عملة بتكوين، في 14 آذار/ مارس الماضي، قريبًا من 71 ألف دولار، ضمن موجة صعود دفعتها زيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، مدعومة بتوقعات تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، واستمرار تدفقات الاستثمار إلى السوق.

ويأتي صعود العملة الرقمية اليوم مدفوعًا أيضًا بتقلبات الأسواق العالمية جراء الحرب على إيران وما تلاها من جولة مفاوضات، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لوكالة "أسوشيتد برس".

وتشهد الأسواق العالمية حالة تقلبات كبيرة، نتيجة الحرب التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وقال ترامب يوم الإثنين إنّ الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران في معظم القضايا، باستثناء الملف النووي، معربًا عن اعتقاده بأنّ طهران ستوافق عليه.

وأضاف في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض؛ "أنا متأكد من ذلك، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وإذا لم تقبل بذلك، فلن يكون هناك اتفاق".

ويأتي هذا بعدما أعلنت إيران والولايات المتحدة، الأحد، انتهاء مفاوضات أجريت في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية التعثر في ذلك.

وبدأت المفاوضات في أعقاب إعلان واشنطن وطهران هدنة مدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/ أبريل الجاري، تمهيدًا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.