تراجع أسعار النفط واستقرار الدولار وسط آمال بحوار أميركي إيراني

في المقابل، حافظ الدولار على استقراره رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالإجراءات الأميركية على الموانئ الإيرانية، تزامنًا مع استمرار المحادثات بين الجانبين، ما يعكس حالة ترقب في الأسواق لأي تطورات سياسية قد تؤثر على المشهد الاقتصادي.

تحركات محدودة للدولار والعملات وسط ترقب الأسواق

سجل مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04% ليصل إلى 98.38، في وقت صعد فيه اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.1761 دولار.

كما ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.08% مقابل الدولار لتسجل 159.3 ين، فيما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03% ليبلغ 1.3508 دولار، في ظل تحركات محدودة تعكس حالة الترقب في الأسواق.

ويرى محللون أن توقعات استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ساهمت في الحد من تدهور معنويات المستثمرين، رغم استمرار التوترات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن بدء فرض سيطرة على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في حين هددت طهران بالرد بعد تعثر محادثات جرت مؤخرًا.

وبحسب تقارير، لا تزال قنوات التفاوض بين الجانبين قائمة رغم أجواء التوتر التي أحاطت باجتماع إسلام آباد الأخير. وأشار ترامب إلى رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، بينما توقع نائبه جيه.دي فانس إحراز تقدم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

في المقابل، تراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان خلال الشهر الجاري، نتيجة استمرار تقلبات الأسواق وتأثير التوترات الجيوسياسية على التوقعات الاقتصادية. كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.04%، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.03%.

وعلى صعيد العملات المشفرة، سجلت أسعارها ارتفاعا ملحوظًا، حيث صعدت بتكوين بنسبة 1.70% إلى 74438.67 دولار، فيما قفزت إيثيريوم بنسبة 5.32% لتصل إلى 2373.32 دولار، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية.

تراجع أسعار النفط وسط آمال بتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

انخفضت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات، في ظل مؤشرات على إمكانية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التوتر القائم بينهما. ويأتي ذلك رغم استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بنحو 1.86 دولار لتصل إلى 97.50 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.25 دولار إلى 96.83 دولارا.

ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب قوية حققها الخام في الجلسة السابقة، مدفوعا بتصاعد التوترات وبدء فرض قيود على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق الحصار ليشمل مناطق تمتد إلى خليج عمان وبحر العرب، في وقت أظهرت فيه بيانات ملاحية عودة بعض السفن عن مسارها مع بدء تنفيذ الإجراءات.

في المقابل، هددت إيران بالرد عبر استهداف موانئ في دول مطلة على الخليج، عقب تعثر المحادثات التي جرت مؤخرًا في إسلام آباد.

ورغم ذلك، تشير تقارير إلى أن قنوات التفاوض بين الطرفين لا تزال مفتوحة، وسط جهود إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد. وأعربت باكستان عن دعمها للمساعي الرامية إلى تهدئة الأوضاع، فيما أبدى الجانب الأمريكي تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

من جهة أخرى، امتنعت دول في حلف شمال الأطلسي، من بينها بريطانيا وفرنسا، عن الانضمام إلى الحصار، داعية إلى إعادة فتح الممر المائي الحيوي. كما رجح مسؤولون أمريكيون أن تبلغ أسعار النفط ذروتها خلال الأسابيع المقبلة في حال استئناف حركة الشحن بشكل طبيعي.

وفي السياق ذاته، دعت مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، إلى تجنب اتخاذ إجراءات قد تزيد من اضطراب الأسواق، مثل تقييد الصادرات أو تكديس الإمدادات، مؤكدة استعدادها للتدخل عند الحاجة لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.