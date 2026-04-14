من أكبر قضايا الفساد في الصين: مؤسس شركة العقارات "إيفرغلاند" المثقلة بالديون يقرّ بذنبه

أقرّ مؤسس شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند"، التي باتت رمزًا لأزمة طويلة في القطاع العقاري، بالذنب في تهم الاحتيال والفساد خلال محاكمته، على ما أعلنت محكمة صينية، الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن محكمة في شنتشن (جنوب الصين) أنّ "شو جيايين اعترف بذنبه وأبدى ندمه أمام المحكمة".

وقد استفادت "إيفرغراند"، أكبر مطوّر عقاري في الصين، من عقود من ارتفاع مستوى المعيشة في أنحاء البلاد.

غير أنّ تشديد شروط الحصول على الائتمان للمواطنين بهدف الحدّ من الاقتراض المفرط حال دون تمكّنها من السداد في عام 2021.

ولا يزال إفلاس "إيفرغراند" وشركات أخرى مماثلة، إلى جانب أزمة سوق العقارات، يعرقل النمو الاقتصادي الذي شكّل هذا القطاع أحد محرّكاته الرئيسية لفترة طويلة.

وتم توقيف شو جيايين في عام 2023، بحسب وسائل إعلام. وعُقدت جلسة علنية بحقه يومَي الاثنين والثلاثاء للنظر في تهم "الاستيلاء غير القانوني على ودائع الناس، وجمع أموال بالاحتيال، ومنح قروض غير قانونية، والاستخدام غير المشروع لأموال، وإصدار أوراق مالية احتيالية، والكشف غير القانوني عن معلومات جوهرية، واختلاس أموال، والفساد"، وفقًا لبيان المحكمة.

كما مثُلَت مجموعة "إيفرغراند" نفسها أمام المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أنّها ستصدر حكمها "في وقت لاحق".