"غولدمان ساكس" يعزّز دفاعاته مع تصاعد مخاطر نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس"

قال الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، إنّ البنك يتعامل بحذر شديد مع القدرات التي يتيحها نموذج الذكاء الاصطناعي «ميثوس» من شركة "أنثروبيك"، في وقت يكثّف فيه تعاونه مع الشركة ومزوّدي الأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية.

وأوضح سولومون، خلال مكالمة مع محللين عقب إعلان النتائج، أنّ البنك يتابع عن كثب التطورات المتسارعة في نماذج اللغة الكبيرة، بوصفها عاملًا مؤثرًا في مشهد التهديدات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنّ «غولدمان ساكس» يمتلك النموذج ويعمل على توظيف قدراته المتقدمة ضمن جهود رفع الجاهزية السيبرانية وتحسين متانة البنية التحتية.

وجاءت تصريحات سولومون بعد تحذير أصدرته "أنثروبيك" الأسبوع الماضي، قالت فيه إنّ «ميثوس» يملك قدرات متقدمة على اكتشاف الثغرات البرمجية واستغلالها، بما يتجاوز قدرات معظم البشر، الأمر الذي قد يخلّف تداعيات واسعة على الاقتصاد والسلامة العامة والأمن القومي.

وفي السياق نفسه، ناقش وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، هذه المخاطر مع سولومون وعدد من قادة المصارف الأميركية الكبرى في اجتماع عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي، وتركّز على البنوك المصنّفة ذات أهمية نظامية، التي قد يؤدي أي اضطراب كبير في عملها إلى تهديد الاستقرار المالي.

كما حذّر «معهد أمن الذكاء الاصطناعي» البريطاني، يوم الاثنين، من أنّ «ميثوس» يمثّل مستوى أعلى من التهديد مقارنة بالنماذج السابقة، بعدما أظهر قدرة على تنفيذ هجمات إلكترونية متعددة المراحل، ورصد نقاط ضعف في أنظمة تقنية المعلومات من دون تدخل بشري. وقال المعهد إنّ النموذج نجح في اجتياز محاكاة لهجوم سيبراني من 32 خطوة في ثلاث محاولات من أصل عشر.

ورغم ذلك، أشار المعهد إلى أنّ اختباره لم يحسم بعد قدرة "ميثوس" على استهداف الأنظمة المحصّنة جيدًا، بسبب غياب أدوات دفاعية متقدمة في بيئة الاختبار، لكنه شدّد على أنّ تطوير وسائل الدفاع السيبراني بات ضرورة ملحّة مع التقدّم المتوقع في النماذج المقبلة.

ومن المنتظر أن يبحث مسؤولون بريطانيون ومصرفيون خلال الأسبوعين المقبلين المخاطر المرتبطة بالنموذج، ضمن اجتماع لمجموعة "كروس ماركت أوبريشنال ريزيلينس"، التي تضم رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من وزارة الخزانة وبنك إنكلترا وهيئة السلوك المالي والمركز الوطني للأمن السيبراني.