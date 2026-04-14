"لوفتهانزا" تدرس خفض أسطولها مع تصاعد أزمة وقود الطائرات

رغم أن الشركة لم تضطر حتى الآن إلى إيقاف أي طائرة بسبب نقص الوقود، إلا أنه لم يستبعد حدوث ذلك لاحقًا، في ظل تزايد الضغوط على الإمدادات، خاصة في بعض المطارات الآسيوية...

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "لوفتهانزا"، كارستن سبور، من استمرار شح إمدادات وقود الطائرات خلال العام الحالي، ما ينذر بارتفاع التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.

وأوضح سبور، في مقابلة صحافية، أن نقص الكيروسين المرتبط بتداعيات الحرب التي شنّتها أميركا وإسرائيل على إيران سيبقي الأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن الأداء القوي للرحلات نحو آسيا يساهم في تخفيف أثر هذه الزيادة على الإيرادات.

ورغم أن الشركة لم تضطر حتى الآن إلى إيقاف أي طائرة بسبب نقص الوقود، إلا أنه لم يستبعد حدوث ذلك لاحقًا، في ظل تزايد الضغوط على الإمدادات، خاصة في بعض المطارات الآسيوية.

وكشف أن "لوفتهانزا" وضعت خطط طوارئ لمواجهة الأزمة، تشمل خفض القدرة التشغيلية بنسبة تتراوح بين 2.5% و5%، ما قد يؤدي إلى إخراج ما بين 20 و40 طائرة من الخدمة، خصوصًا الطائرات الأقدم والأقل كفاءة في استهلاك الوقود.

وتعكس هذه الإجراءات استعداد الشركة للتعامل مع سيناريوهات محتملة لنقص الوقود، في وقت تواجه فيه صناعة الطيران تحديات متزايدة مرتبطة بالتكاليف وسلاسل الإمداد.