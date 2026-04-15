تراجع النفط والذهب مع ترقب استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية وارتفاع الدولار

سجلت أسواق الطاقة والمعادن تراجعا ملحوظا، مع انخفاض أسعار النفط والذهب في ظل تنامي التوقعات باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من مخاوف تعطل الإمدادات ودفع المستثمرين إلى تقليص الإقبال على الملاذات الآمنة.

سجلت أسعار النفط، الأربعاء، انخفاضا في ظل توقعات بإمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من مخاوف اضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها في شهر، متأثرة بارتفاع قيمة الدولار، الذي زاد من الضغوط على المعدن النفيس في الأسواق.

وانخفضت العقود ‌الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.55 بالمئة، إلى 94.27 دولار للبرميل عند الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 90.24 دولار بعد انخفاضه ​7.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

ورغم وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، فلا يزال عدم اليقين ​يكتنف العبور عبر المضيق، حيث ذكرت مصادر، أمس الثلاثاء، أن حجم حركة المرور لا يمثل سوى ​جزء ضئيل من نحو 130 سفينة كانت تمر عبر الممر المائي قبل الحرب.

وقالت مجموعة شورك في مذكرة "بينما تشير العناوين الدبلوماسية إلى إمكان استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بل وتخفيف مؤقت لقيود العبور، تظل الحقيقة الملموسة غير مكتملة".

وأضافت "والنتيجة هي سوق مستمرة في الأخذ في الاعتبار الخيارات المتعلقة بانقطاع التدفق بدلا من العودة إلى التوازن".

ومن ​المتوقع أن تفقد السوق ​بعض فرص الوصول إلى ⁠المزيد من الإمدادات بعد أن قال مسؤولان في الإدارة الأميركية لرويترز إن الولايات المتحدة لن تجدد إعفاء مته 30 يوما من العقوبات المفروضة ​على النفط الإيراني في البحر والذي ينتهي هذا الأسبوع، وتركت إعفاء مماثلا من ​العقوبات المفروضة ⁠على النفط الروسي ينتهي في مطلع الأسبوع.

الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر خلال الجلسة مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما عززت التوقعات بإجراء ​جولة أخرى من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الرغبة في ‌المخاطرة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4828.07 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس آذار في وقت سابق من الجلسة. ​واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران/يونيو عند 4851.30 دولار.

وانتعش الدولار ​من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل السلع ⁠المقومة به، مثل الذهب، أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس، إن أسعار الذهب تتأثر بالأخبار الآتية من الشرق الأوسط على المدى ​القصير، مع تفاؤل بأن واشنطن وطهران ستشرعان في محادثات.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ​ارتفعت أسعار الذهب 1.6 بالمئة هذا الأسبوع على خلفية تجدد الآمال في إجراء محادثات سلام بين الولايات ‌المتحدة ⁠وإيران.

وقال مير "إذا انهارت الأمور مرة أخرى، يمكننا العودة إلى نمط ما قبل وقف إطلاق النار المتمثل في انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار وانخفاض أسعار الأسهم".