توسّع سريع: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف ويثير مخاوف أمنية

أثارت حوادث أمنية استهدفت سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، إلى جانب مؤشرات متزايدة على فقدان الوظائف، جدلًا واسعًا حول تداعيات التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأفادت السلطات الأميركية بأن شابًا ألقى زجاجة حارقة على منزل ألتمان دون تسجيل أضرار تُذكر، قبل أن يتم توقيفه وفتح تحقيق لمعرفة دوافعه. وفي واقعة منفصلة بعد أيام، أوقفت الشرطة شخصين أطلقا النار أمام منزل يُعتقد أنه مرتبط به، غير أن الشركة نفت وجود أي صلة مباشرة بين الحادث ومقر إقامته.

بالتزامن، كشفت دراسة أعدتها شركتا "إيبوك إيه آي" و"إبسوس" أن الذكاء الاصطناعي بات يؤثر في سوق العمل بشكل ملموس، إذ استبدل مهام في نحو 20% من الوظائف داخل الولايات المتحدة، مقابل إضافة مهام جديدة إلى 15% من العاملين.

وتعكس هذه الأرقام تحولات أوسع، في ظل تراجع فرص العمل في قطاع التكنولوجيا، حيث فقد أكثر من 165 ألف موظف وظائفهم خلال العام الماضي، فيما تجاوز عدد المسرّحين منذ بداية العام الجاري 78 ألفًا، نصفهم نتيجة الاعتماد المتزايد على الأتمتة.

وشهدت شركات كبرى موجات تسريح لافتة، إذ خفّضت "مايكروسوفت" قوتها العاملة بنحو 15 ألف موظف، بينما سرّحت "أمازون" حوالي 30 ألفًا خلال ستة أشهر، كما استغنت "ميتا" عن أكثر من ألف موظف، مع توقعات بمزيد من التخفيضات قد تصل إلى 20% من إجمالي العاملين.

في المقابل، يرى خبراء اقتصاد أن بعض الشركات قد تبالغ في ربط قرارات التسريح بالذكاء الاصطناعي، معتبرين أن جزءًا منها يعود إلى اعتبارات مالية أو تباطؤ في النمو.

وكان ألتمان قد أشار سابقًا إلى أن بعض المؤسسات تنسب قرارات التسريح إلى الذكاء الاصطناعي رغم أنها كانت ستتخذها في جميع الأحوال.

وبحسب تقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس"، قد يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي إلى تداعيات اقتصادية طويلة الأمد، تشمل صعوبات في إيجاد وظائف بديلة وتراجع الدخل، إلى جانب احتمال ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنحو 0.5% مع اتساع استخدام هذه التقنيات.