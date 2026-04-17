أسعار النفط تتراجع بأكثر من 11% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

هبطت أسعار النفط أكثر من 11% بعدما أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن التجارية، تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 11% اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة بعدما ‌قال وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق ​النار، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار ​في لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولارا أو 11.2% ⁠إلى 88.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة ​لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11.40 دولارا أو 12% إلى 83.29 دولارا للبرميل.

وقال ​جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو.بي.إس"، إن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني تشير إلى التهدئة ما دام وقف إطلاق النار مستمرا، والآن نحتاج ​إلى أن نرى أيضا ما إذا كان عدد ​الناقلات التي تعبر المضيق سيزداد بشكل كبير".

وكانت الأسعار قد انخفضت ‌بالفعل ⁠في وقت سابق من الجلسة، وسط آمال المستثمرين في اقتراب الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، من نهايتها في ظل احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ​في مطلع ​الأسبوع المقبل، ⁠ووقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في لبنان.

وقال ترامب إن طهران عرضت ​عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من ​20 ⁠عاما، وذلك في معرض تناوله لنقطة خلاف رئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران.

وذكر ترامب ⁠للصحافيين ​خارج البيت الأبيض الخميس "سنرى ​ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى ​اتفاق مع إيران".