أسعار النفط تتراجع بأكثر من 11% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 11% اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة بعدما قال وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولارا أو 11.2% إلى 88.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11.40 دولارا أو 12% إلى 83.29 دولارا للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو.بي.إس"، إن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني تشير إلى التهدئة ما دام وقف إطلاق النار مستمرا، والآن نحتاج إلى أن نرى أيضا ما إذا كان عدد الناقلات التي تعبر المضيق سيزداد بشكل كبير".
وكانت الأسعار قد انخفضت بالفعل في وقت سابق من الجلسة، وسط آمال المستثمرين في اقتراب الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، من نهايتها في ظل احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع المقبل، ووقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في لبنان.
وقال ترامب إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاما، وذلك في معرض تناوله لنقطة خلاف رئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران.
وذكر ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض الخميس "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران".