ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا

زادت التطورات الميدانية، بما في ذلك استهداف سفن في خليج عُمان، من حالة عدم اليقين، وسط توقعات بمزيد من التصعيد الذي قد يؤثر على حركة التجارة العالمية.

تعافت أسعار النفط وارتفعت ​بأكثر من 5%، اليوم الإثنين، بعد أن هوت بأكثر ​من 9% ​يوم الجمعة، وذلك مع ⁠إغلاق مضيق هرمز ​مجددا بعد أن ​تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق ​النار بمهاجمة ​سفن.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي لأسعار النفط، 88.86 دولارا للبرميل، بزيادة تبلغ 5.97%، فيما ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، بنسبة 5.62% ليصل إلى 95.46 دولارا للبرميل.

وتعهد الجيش الإيراني بالرد بعد أن أطلقت مدمرة أميركية النار الأحد على سفينة تجارية ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، خلال محاولتها الالتفاف على الحصار الأميركي لموانئ إيران.

وظل مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، مغلقا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأشار كريس ويستون من منصة التداول "بابيرستون" في مذكرة نشرها، الإثنين، إلى أن منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع "أثارت احتمال تصعيد عسكري جديد".

أضاف "لكن الخبر الأكثر تأثيرا على الأسواق هو استيلاء الجيش الأميركي على سفينة إيرانية في خليج عمان، وإعلان إيران أنها سترد بالمثل".

وتابع "مع توقف تدفق البضائع عبر مضيق هرمز مجددا، يعيد التجار تقييم الاحتمالات والجدول الزمني لعودة الخدمات اللوجستية إلى وضعها الطبيعي، ويضبطون مواقفهم مجددا بعد افتراضاتهم الأكثر ايجابية الأسبوع الماضي".

وقال ترامب الأحد إن مدمرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان بعد محاولتها كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة، مضيفا أن مشاة البحرية سيطروا عليها.

وتعهدت إيران بـ"الرد قريبا" على مهاجمة البحرية الأميركية للسفينة الإيرانية وإنزال جنود على متنها.